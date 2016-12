UGT se plantea dejar el Consejo Comercio Cáceres por la apertura de festivos

La Federación del Comercio de UGT se plantea abandonar el Consejo de Comercio de Cáceres al no respetar la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, la decisión de este órgano con respecto la apertura al público de días festivos.

El sindicato, mediante un comunicado, ha expresado su "indignación y malestar" por que la alcaldesa no haya respetado la decisión tomada por el Consejo de Comercio en la reunión del pasado 21 de diciembre.

En esta reunión se acordó que los establecimientos comerciales cacereños podrían abrir al público el día festivo del 15 de agosto y el 24 de abril.

En cambio, la alcaldesa "se salta a la torera" esta decisión y acuerda "unilateralmente y arbitrariamente" que sea el 17 de diciembre, en sustitución del 15 de agosto.

El ayuntamiento informó la semana pasada de que la decisión se había tomado una vez consultado al Consejo Sectorial del Comercio y a las distintas asociaciones de comerciantes que no cuentan con voto en este órgano consultivo.

Desde UGT señalan que "no merece la pena estar presente en este órgano de participación si la alcaldesa no respeta las decisiones democráticas del Consejo de Comercio".

"No podemos participar sólo para avalar la opinión del ayuntamiento, sino para defender los intereses de los comerciantes, consumidores y también trabajadores" afirman.

"La alcaldesa sólo ve por los ojos de las grandes empresas, sin tener en cuenta al pequeño comercio, a los consumidores y menos aún a los trabajadores del sector que también tienen derecho al descanso y a conciliar la vida familiar y laboral" concluyen.

También CCOO ha criticado que la alcaldesa "haya hecho oídos sordos" a la recomendación del Consejo Sectorial de Comercio de la ciudad sobre qué dos días se establecían como de apertura para el próximo año y haya decidido unilateralmente cambiar las fechas.

Desde la Federación de Servicios de CCOO se advierte de que si el Ayuntamiento no va a tener en cuenta la opinión del sector, expresada de manera consensuada en el Consejo Sectorial, no tiene sentido pertenecer a este órgano y se plantea su salida.

Para CCOO, el cambio en los festivos de apertura local para el año 2017 consensuado contraviene lo acordado por mayoría en el Consejo Sectorial, perjudica a los trabajadores y trabajadoras del comercio en la ciudad porque masifica los días de apertura en este mes y les resta un día de vacaciones y descanso.

Recuerda que en el Consejo Sectorial del Comercio de Cáceres están representados todos los agentes implicados en el sector, desde los pequeños y medianos comercios, las grandes superficies, los sindicatos, la Asociación de Consumidores, de Amas de Casa y la Cámara de Comercio.

Afirma que aunque es verdad que el Consejo es sólo un órgano consultivo, su amplia representatividad le otorga valor a lo aprobado, y la "sorpresa" ha llegado cuando la alcaldesa, por primera vez, no ha respetado este acuerdo del sector.

CCOO indica que no se puede entender esta decisión que no cuenta con ningún consenso, vulnera los deseos del sector y cae además en una contradicción pues en la reunión en la que se adoptó por mayoría de los miembros, los representantes políticos se abstuvieron y no defendieron en ningún momento el cambio de fechas que después se ha acometido.

Hay que recordar que de los diez festivos y domingos de apertura en comercio de la comunidad autónoma de Extremadura, ocho se eligen en el Consejo de Comercio de la Junta de Extremadura y dos los eligen cada ayuntamiento de la localidad.