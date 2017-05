Urbanismo ve viable la instalación de un centro comercial junto a Carrefour de Cáceres

Nos podrán una porquería de centro comercial, porque no interesa que el Comercio despegue en Cáceres, ya que hay que seguir conviertiendo en Badajoz a la Ciudad de refrencia. VERGONZOSO. Porque no se autorizó el CORTE INGLES. Yo lucho por lo nuestro, CENTRO COMERCIAL RUTA DE LA PLATA: EROSKY UN BUEN SUPERMERCADO y sus tiendas también, pocas. NO al comercio de Badajoz, NO AL CARREFOUR (los franceses boicotean nuestros productos), NO AL LIDLS (de los alemanes habria que decir mucho), ...