Vara reconoce que "una mina pegada a tu ciudad no la quiera nadie"

Una puntualización, Sr. García Figueroa, la mina es rechazada no por el conjunto de los cacereños, si no por un conjunto (minoritario) de cacereños con intereses muy personales. Por otra parte ¿qué está mal en lo que dice Fernández Vara respecto de que se están siguiendo los trámites legales y que la Junta cumple con las leyes? ¿Qué tendría que decir, que se hace o no se hace porque él quiere, porque él lo vale? Sr. Figueroa, esos tiempos ya pasaron, mal que les pese a algunos, los ciudadanos y los poderes públicos estamos sometidos al imperio de la ley y conforme a la ley se abrirá o no la mina, pero no por presiones de grupos interesados.