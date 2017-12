Varios proyectos reforman espacios y abren más rincones del casco histórico cacereño

El consejo rector del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha aprobado por unanimidad de todos sus miembros (Junta, Ayuntamiento de Cáceres y Diputación Provincial) los presupuestos para el ejercicio 2018 por 155.100 euros. Pero además, en estos momentos se encuentran en ejecución algunas obras del presupuesto 2017 y anteriores, y también está previsto el comienzo de otras actuaciones en la Ciudad Monumental en las que este organismo participa de forma más directa o indirecta. En definitiva, una sucesión de reformas que permitirán desde la apertura de edificios centenarios hasta la recuperación de espacios simbólicos o prácticos. El director del Consorcio, Javier Sellers, detalla los proyectos.

1

entorno de santa maría: apertura de un nuevo espacio multifuncional

Esta actuación hace referencia a la rehabilitación del edificio municipal de la calle Tiendas, una amplia torre situada en el corazón de la parte antigua, frente a la concatedral y al palacio de Carvajal. Se trata de un inmueble de al menos dos siglos con tres plantas, cada una de ellas de unos 180 metros cuadrados. La planta baja se inauguró en 2015 como nueva Oficina de Turismo de Cáceres, con una serie de salas dotadas de recursos interactivos, virtuales y divulgativos. El nuevo proyecto acondicionará la primera planta, que ya cuenta con materiales que harán la tarea más fácil: mármoles, chimenea, artesonado, una sugerente ventana hacia Santa María... Además, se trata de un recinto versátil que permite flexibilidad en su uso. Al finalizar la intervención permitirá alojar a diversos colectivos ciudadanos, así como albergar distintos eventos culturales e institucionales. De hecho, al margen del salón de plenos, el ayuntamiento carece de una estancia con una capacidad media de este tipo para acoger actos de protocolo, presentaciones y otras citas, o bien para cederla a asociaciones, vecinos o eventos que se celebren en la parte antigua. Se trata de una iniciativa largamente madurada a fin de dar un uso multifuncional a este espacio, ubicado en un enclave privilegiado. Su adecuación supondrá un desembolso en torno a 80.000 euros.

2

travesía del callejón del moral: la recuperación de un rincón desconocido

Existen otra serie de reformas para la urbanización y adecuación de espacios públicos de la Ciudad Monumental. Acaba de comenzar la obra de la travesía del Callejón del Moral, un proyecto de 2015 que ha tenido problemas de tramitación y que ya se encuentra en marcha tras la firma del acta de replanteo. El callejón está situado en la subida desde el Arco del Cristo hasta el Barrio Judío, y en medio parte la travesía. Se trata de una zona desconocida para muchos, recóndita, que desemboca en una placita con construcciones antiguas. Carece de pavimento regular, de modo que se urbanizará y se dotará de un alumbrado eficiente. También se introducirán nuevas redes de saneamiento y abastecimiento para dejar la zona a punto. Será por tanto una actuación doble: por un lado, y sobre todo, una mejora para los propios vecinos de esta zona; por otro, la recuperación de un rincón atractivo para el turismo.

Con un presupuesto de 20.000 euros, la reforma, que comenzó a principios de diciembre, tendrá un periodo de ejecución que se calcula entre 2 y 3 meses.

3

MODERNIZACIÓN DE LAS PLACAS QUE INFORMAN DE LOS DISTINTOS MONUMENTOS

En estos momentos también se ha iniciado ya el cambio de las 84 placas de metacrilato que ofrecen información de todos los monumentos de la parte antigua: palacios, iglesias, casas fuertes... Serán las mismas placas cuadradas de 45 x 45 centímetro, 1 de grosor y metacrilato transparente. El Consorcio modificará su contenido para facilitar su lectura, ya que hasta ahora tenían mucho espacio desaprovechado e incluían logotipos que ya han perdido su vigencia. La información sobre cada monumento se ha redefinido y ampliado hasta 8-10 líneas, con la supervisión del responsable del Archivo Histórico Municipal, Fernando Jiménez Berrocal. Presentarán un diseño más limpio y sencillo, con nuevos pictogramas para las personas que presentan trastorno del espectro autista, facilitados por el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa. Las ubicaciones actuales se respetarán. De hecho, estas placas han cumplido con su función, no impactan en los monumentos y no han sido objeto de especiales actos vandálicos.

4

tenerías: PUESTA A PUNTO DEL JARDÍN DE LA CALLE SINAÍ, muy deteriorado

La calle Sinaí se encuentra situada entre las Tenerías Altas y Bajas. Se trata de unas escaleras con una franja ajardinada que está en mal estado, donde además son frecuentes los excrementos de animales y se acumula la suciedad. El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica también ha iniciado ya una reforma para ajardinar el espacio en condiciones: se dejarán solo las plantas esenciales (árboles muy bien arraigados), se harán actuaciones de accesibilidad en las pequeñas terrazas y además se pavimentará, limpiará, iluminará y dotará del necesario mobiliario urbano. En total se invertirán 16.000 euros también del presupuesto del propio Consorcio.

5

la nueva campaña de limpieza de graffitis llega a una veintena de calles

Cáceres tiene un problema serio con los graffitis. Por ello, una de las actuaciones reiteradas y prioritarias del Consorcio Ciudad Histórica es la lucha contra esta lacra desde varios frentes. Actualmente se lleva a cabo una nueva campaña para limpiar las pintadas de un conjunto de calles, como ya se hiciera anteriormente. En este caso se trata de algunas vías del casco viejo como Calaff, Sánchez, Pedro Corbacho, plaza Castillo, Ceres, Casas de Cotallo, Clavellinas, Santa Apolonia, Roso de Luna, Zurbarán, Obispo Galarza, San José, Concepción, Valdés, Donoso Cortés y Parras.

Una empresa madrileña se ha hecho con el concurso de limpieza de graffitis y está aplicando técnicas novedosas, muy específicas, que dejan las paredes como si no hubiera habido una pintada previa. Es cierto que este tipo de campañas no son todo lo efectivas que quisieran, ya que una parte de las fachadas volverán a ser objeto de vandalismo. Sin embargo, las nuevas pintadas nunca ocuparán las mismas dimensiones y en cualquier caso no se debe dejar que se acumulen en las calles.

Además, el Consorcio lucha contra los graffitis desde los colegios, ya que visita una decena de centros por curso para poner hoy la semilla del mañana. También se denuncian las apariciones de nuevas pintadas, que los peritos grafólogos estudian para descubrir su autoría.

6

TRAVESÍA DE LAS CANDELAS: acondicionamiento del

empedrado, muy irregular

El Consorcio Ciudad Histórica está poniendo ahora mismo a punto la travesía que discurre tras la ermita de Las Candelas, que supone el paso desde la zona de San Francisco, por San Ildefonso, hacia el Barrio Judío. El pavimento empedrado se encuentra en mal estado en un tramo de unos 200 metros cuadrados. Los operarios lo harán más uniforme, evitando las irregularidades, y seguirán recuperando el empedrado de granito que en su día se levantó en la plaza Mayor para sustituir las piezas del acerado que no tengan solución. La mejora, estimada en 20.000 euros, se realiza con cargo a los presupuestos del Consorcio.

7

BALIZAS DE LED PARA LA ILUMINACIÓN NOCTURNA DE MONUMENTOS VISITABLES

Hay un tramo muy simbólico de la muralla que carece de iluminación nocturna. Su única luz llega desde el alumbrado de la calle. Se trata del lienzo transitable torre de Bujaco-Arco de la Estrella-Púlpitos. Lo mismo ocurre en el Baluarte de los Pozos. En invierno anochece rápido y esta carencia no facilita precisamente el trasiego de los visitantes. Por ello, el Consorcio ha decidido introducir en estas zonas unas balizas de pequeñas dimensiones, formadas por una tira led de color neutro en su interior. No sirven exactamente para iluminar pero sí indican el paso a los que se encuentran en el monumento, de modo que ofrecen seguridad y funcionalidad.

8

san roque: encauzamiento del agua que rezuma y una reja para la cisterna

La zona de la Cisterna de San Roque, situada en la desembocadura de la calle San Roque hacia Miralrío, siempre ha rezumado agua... hasta ahora. El Consorcio acaba de realizar un encauzamiento mediante un drenaje para canalizar el agua que desde hace siglos mana de la Ciudad Monumental por la torre del Concejo hacia abajo, fruto de las escorrentías naturales. Ya se han producido algunos resbalones, el agua en invierno llega a congelarse y se crea verdín al tratarse de un espacio umbrío.

También se cambiará el cristal de la cisterna por una reja, a fin de evitar actos vandálicos como los que desgraciadamente ya han ocurrido. La nueva protección pretende minimizar el impacto visual e impedir que se arrojen basuras dentro.

9

APERTURA INMINENTE AL PÚBLICO DE LA TORRE DE LAS CIGUEÑAS, YA A PUNTO

En poco más de un mes podría comenzar a visitarse la Torre del Palacio de las Cigüeñas (sede de la Comandancia Militar de Cáceres), la única que mantuvo sus almenas en la antigüedad y que además supone el punto más alto de la ciudad. Un convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Cáceres y el Consorcio Ciudad Histórica ha permitido realizar las reformas necesarias mediante una inyección de 50.000 euros del propio Consorcio. Las obras hacen posible el acceso a las escaleras que conducen a la parte más alta desde el zaguán de entrada. También se ha reforzado el resto de la escalera y el piso de la torre, se ha instalado un pasamano más efectivo y se han colocado elementos de seguridad dado el riesgo que entrañan las almenas.

Ya se ha constituido la comisión de seguimiento del convenio para concretar los últimos detalles antes de la apertura. La torre se podrá visitar previa petición de grupos con guías, ya que se trata de un recinto con contenidos de tipo militar que se entiende que no deben quedar expuestos a un trasiego de público sin ningún control.

10

Alzapiernas tendrá escaleras mecánicas

Al margen de las actuaciones del Consorcio, el ayuntamiento tiene previstos otros proyectos en el patrimonio. Uno de los más ambiciosos es la remodelación de Alzapiernas, que siempre ha supuesto un calvario para quienes sufren algún problema de movilidad, y que además se ha convertido en la principal entrada de turistas al casco histórico. Sus treinta metros de escalones y su rampa pronunciada se lo ponen muy difícil a los que transitan a diario con muletas, bastones, maletas, carritos de bebé, mercancías o sillas de ruedas. Pero ya está en trámites un proyecto de 460.000 euros para solventar el problema con una escalera mecánica dividida en dos tramos y zona de descanso en medio.

Esta adecuación forma parte de los 12,5 millones de euros que llegarán a Cáceres dentro del proyecto de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), ya aprobado por Europa (el ayuntamiento aporta 2,5). Financiará, entre otras iniciativas, un nuevo corredor medioambiental que unirá el casco antiguo con Cánovas y el Parque del Príncipe, y la propia ampliación de este parque de 22 hectáreas a más de 30 (20.000 metros cuadrados de nuevos paseos, dos rías artificiales, cuatro estanques...).

Alzapiernas formaría parte de dicho eje. Se trata de un proyecto complejo pero resolutivo que se acometerá el próximo año. La escalera mecánica de Alzapiernas permitirá salvar la pendiente de la calle a más del 99% de los usuarios, pero además tendrá una rampa y unas escaleras convencionales. Quienes no puedan usar las escaleras y necesiten una pendiente aún menor para trasladarse, podrán tomar la calle Felipe Sánchez Varona (Parras-Moret), a solo 60 metros de distancia, con un desnivel más suave del 16%. Y quienes requieran una pendiente todavía más suave tendrán la opción de la calle Felipe Urribarri. Con este conjunto de opciones quedará solventada la accesibilidad al casco viejo sea cual sea el grado de discapacidad. La junta local de gobierno del ayuntamiento aprobó el 10 de noviembre la operación.

También está pendiente la remodelación del entorno de Obispo Galarza, con más de 200.000 euros contemplados en los presupuestos municipales de 2017.

11

A la espera del 1,5% cultural para la muralla

La actuación más importante y a la vez simbólica que se podría llevar a cabo próximamente en el patrimonio cacereño es sin duda el inicio de la reforma de la muralla almohade, que data del siglo XII. Es la mayor estructura que hoy conserva la ciudad, una espléndida fortaleza con más de un kilómetro de longitud que delimita 8,2 hectáreas intramuros, y que conserva en su perímetro 16 torres albarranas, además de cubos y torres edificadas sobre estructuras prealmohades, de las que solo quedan siete.

El comienzo de la obra está pendiente de la respuesta del Ministerio de Fomento a la presentación del proyecto que hizo en su día el consistorio cacereño para la rehabilitación de la muralla, con cargo a los fondos del 1,5% que este ministerio destina a inversiones con un fin cultural. Si llega esa inyección, cuantificada en 1 millón de euros, permitiría acometer la primera fase de las obras de restauración de la muralla, que comprende la actuación en el tramo Olivar de la Judería-Baluarte de los Pozos-San Roque-Arco del Cristo.

Se trata del lienzo Este, es decir, el que mira a la Ribera del Marco desde las torres Adosada y Albarrana hasta la torre del Concejo, incluido el baluarte de los Pozos. Es la parte más visible y también la que se encuentra en peor estado. Necesita una actuación rigurosa, con criterios muy profesionales y científicos, que la deje lista para los años venideros.

La puesta a punto de la muralla de Cáceres constituye sin duda una actuación estratégica. Existe un plan director para acometerla por completo, que calcula una inversión de 10,5 millones de euros entre obras, mantenimiento y labores de divulgación. Existen buenas vibraciones sobre la posible llegada de esta ayuda del ministerio, ya lo dijo la alcaldesa en su día, y con este fin han trabajado conjuntamente el Ayuntamiento de Cáceres, el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y la Junta. El 1,5% cultural ya se concedió hace años a Cáceres para la reforma del templo de Santa María contra el mal de la piedra que amenazaba sus muros.