Los vecinos alegan que un informe técnico pone reparos a la gasolinera de El Vivero de Cáceres

Partiendo de la base de que la decisión del Ayuntamiento en este caso parece que por ahora está amparada por la Ley, me parece bien que hayan decidido seguir adelante con el proyecto aunque no les guste a los vecinos “afectados” por la presencia del lavadero. Todos o la mayoría de los cacereños queremos, o decimos que queremos, mejoras en los servicios que tiene la ciudad, progreso comercial que genere empleo, muchos turistas en la ciudad… etc En definitiva y hablo en general, no solo de ésta noticia en concreto, lo que queremos es tener lo mismo que tienen otras ciudades españolas porque pensamos que vamos por detrás de la mayoría. Pero cuando los cambios necesarios para ir dando pequeños pasos para avanzar nos perturban algo en nuestra vida diaria, o tenemos que parar el coche detrás de un taxi que está bajando a un turista… Ayyyy ayyyy!!! Ahí la cosa cambia señores! Ya no gusta tanto el progreso porque me está molestando a mi y no a otros! Que tomadura de pelo es esa! Siempre va a haber alguien que se queje por las decisiones de otros, y por supuesto con todo el derecho del mundo, pero en mi opinión, habría que ser un poquito más tolerantes en estos temas.