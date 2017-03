Vecinos del centro de Cáceres denuncian destrozos en sus bloques por la celebración de botellones

Ruidos, suciedad, orines, desperfectos, hogueras, consumo de drogas, destrozos en el mobiliario urbano e incluso en las instalaciones propias de algunos edificios... No voy a caer en el tópico de generalizar y acusar a toda la juventud actual de algo que cometen impunemente unos pocos, seguramente hijos de familias desestructuradas, o por lo menos de familias que no se preocupan de lo que sus hijos hacen los fines de semana y hasta altas horas de la madrugada, entre otras cosas porque a ellos no les molestan, al contrario, están tan contentos de tenerlos lejos de casa. Es un problema de muy difícil solución, como hemos dicho otras veces, pero desde luego comienza esa solución por la propia educación que se les da en sus casas. Así que la forma de resolverlo, tal vez no la mejor, pero sí la más eficaz, debe empezar por denuncias de la policía y multas a los padres; cuando les duela en el bolsillo ya se encargarán de sujetarlos un poco.