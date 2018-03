Vecinos denuncian la acumulación de baldosas sueltas en el centro de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Pero porque no hay una cuadrilla de obreros dedicada permanentemente al saneamiento y mantenimiento del acerado de toda la ciudad? Si hay trabajo de sobra para todo el año, no solo para momentos puntuales. Deberían tomarse un poco mas en serio este tema en el Ayuntamiento porque nos afecta a todos los ciudadanos en nuestro día a día y nos molesta bastante que no hagan nada a respecto.