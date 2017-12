Vecinos de Virgen de la Montaña se quejan del estado de la avenida

El anuncio por parte del ayuntamiento el pasado miércoles de una inversión de 481.000 en 2019 en la avenida Virgen de la Montaña, no ha apaciguado los ánimos de la Asociación para la defensa del bulevar de esta importante arteria cacereña, que ayer realizó una concentración para mostrar sus quejas por el «abandono» que dicen sufrir por parte del consistorio. Alrededor de veinte personas se reunían en el quiosco de la prensa de la avenida, donde el presidente de la asociación, Fernando García Figueroa, leyó un manifiesto en nombre de los asistentes, donde reivindicaban «unas obras necesarias» para la calle.

En opinión de este colectivo, el rechazo con «cientos de firmas de ciudadanos al Plan Integral de Movilidad Urbana» propuesto en su día por la alcaldesa, Elena Nevado, «ha sometido a esta calle al ostracismo urbanístico, con el consecuente deterioro para la misma». Según García Figueroa, «necesitamos que esta calle sufra una transformación de arriba a abajo», ya que «tenemos problemas de saneamiento, de abastecimiento de aguas, deterioro de las calzadas, con peligro de que cualquier viandante se pueda caer». Además, critican las continuas averías en el sistema de abastecimiento de aguas. Mariuca, una vecina de la calle, se queja igualmente de los «malos olores» de la calle, debido a las deficiencias en el saneamiento.

Precisamente, la inversión que anunció esta semana la alcaldesa, que correría a cargo de la empresa Canal de Isabel II, consistirán en mejoras del acerado, saneamiento y pavimentación de la avenida.

Pero las obras anunciadas esta semana no se acometerán hasta 2019 y, mientas, la asociación en defensa del bulevar de la avenida Virgen de la Montaña sigue quejándose del estado de la que consideran «la segunda vía» más importante de Cáceres. Mari Carmen, que vive en una calle cercana pero tiene un piso en esta avenida, manifiesta «si se quitaran los coches que están aparcados, veríamos que está lleno de socavones, pero no sólo en esta calle, si bajamos un poco más, en Ronda del Carmen, hay otro que lleva como año y medio o dos años y aún no lo han arreglado».

Pilar, que no vive en la avenida pero asegura que acude a la concentración como ciudadana cacereña, reivindica proteger el bulevar como «lo único que nos queda del primer tercio del siglo XX» y recuerda la memoria de su promotor, el alcalde Antonio Canales. Pilar también pide «arreglar el pavimento, el servicio de aguas, cuidar los árboles y mantener los setos».

La alcaldesa, por su parte, reconoció esta semana que le hubiera gustado afrontar las obras de mejora de la avenida antes de 2019, pero «eso requiere mucho dinero y lleva una planificación» y hasta entonces no se podrá llevar a cabo. En lo que sí se está trabajando, apuntó Elena Nevado es en la renovación de algunas de las plantas y setos del bulevar, que habían recibido las quejas de los vecinos por los malos olores que desprendían.