Los vecinos del Wok piden a Nevado una prórroga para pagar el refuerzo

Glorioso el momento en el que aquel concejal cuyo nombre no quiero acordarme y que sigue siendo concejal, nada más llegar al lugar del accidente sentenció cual sabio ingeniero de caminos, canales y restaurantes asiáticos: "han sido los chinos". Gloriosa la actitud de la señora elena encargando el trabajo de revisión del edificio a un arquitecto sevillano ante la falta de profesionales cualificados en Cáceres o alrededores. Todo glorioso el follón en el que han metido a los vecinos de este edificio, no me extraña que sea amable con vosotros. Los cargos de conciencia producen esas conductas.