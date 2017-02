¿Viene o no la baronesa?

«Me adelantan que es posible que la baronesa Thyssen baje a Cáceres este domingo. Me lo tienen que confirmar entre hoy y mañana», aseguraba ayer vía whatsapp el organizador de la VII Edición de la Expoparty, Juan Pedro González Bonilla, a quien no terminan de aclararle si Tita Cervera vendrá o no a la ciudad para contemplar la exposición que le han dedicado a ella solita. Una muestra que recoge en Mastropiero hasta una treintena de recreaciones pop de la baronesa, en múltiples situaciones, como coleccionista, como modelo, como defensora del medio ambiente. Estas Expopartys ya han contado con ilustres figuras como Fidel Castro o la duquesa de Alba, que sí tuvo el detalle de asistir a la inauguración, pero de momento, la agenda de Tita parece estar más ocupada.

Y es una pena que la baronesa no haya venido aún, después de que artistas como Tete Alejandre, Julián Díez, Susana Llanos, Felipe Pulido, Paco Rosco, Domingo Vera, Gloria Morán, Ángel Sotomayor, José A. Secas o Cristina Fernández, le han dedicado sus mejores creaciones.

Pero ya se sabe cómo va esto del papel couché, que a veces Cáceres queda muy lejos de Madrid... Y eso que tenemos autovía, aunque no tengamos Villa Favorita.