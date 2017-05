Womad Cáceres vuelve a sus orígenes

Womad subió ayer el telón y se prevé pasado por agua, pero la organización no teme a la lluvia. Las predicciones meteorológicas auguran precipitaciones para hoy y mañana por lo que la organización mantiene reuniones periódicas para coordinar los cambios que sea necesario abordar para el buen funcionamiento del festival. Eso sí, siempre con la misma premisa: todas las actividades se mantienen. Puede que cambien los escenarios pero que en Cáceres sonará música no hay duda. «Vamos a afrontar la lluvia como ya hicimos el año pasado, cuando no hubo ni una sola actividad que no se realizara. Pertenecemos a una organización en la que lo raro es que, donde hagamos festivales, exista sol», decía ayer por la mañana la directora del festival, Dania Devora, mientras caía sobre la ciudad una tremenda tromba de agua.

Más allá de la lluvia, el festival ha vuelto este año a sus orígenes con la celebración de los conciertos inaugurales en el escenario de la plaza Mayor, después de que se trasladaran al Gran Teatro en el año 2013. Ayer los encargados de abrir el festival fueron los extremeños Fônal, a quienes la lluvia no respetó. Comenzaron a sonar pasadas las ocho de la tarde con temas de música electrónica mezclados con indie y dream pop. Tras ellos lo hicieron los también extremeños Prexton, que llegaron para poner el acento en el folk americano mezclado con otros estilos como el hip hop y el rock. «Es un orgullo poder tocar en esta ciudad. Estoy deseando que salga el sol y disfrutar del ambiente de la plaza Mayor», decía el cantante de Prexton, Eduardo Conde, ayer por la mañana sobre el escenario principal, donde tuvo lugar la presentación de las bandas inaugurales.

Al cierre de esta edición terminaba los acordes la portuguesa Mara, quien presentaba su disco ‘Folha de Rosto’ con una base de fados, influencia musical que ha tocado desde su infancia. Faltaban aún por subirse al escenario para cerrar esta primera jornada los británicos Aka George. Por la mañana mostraban su emoción por tocar en este Womad ya que es su primera vez en la Península y en Cáceres. «Pensábamos que íbamos a encontrarnos con sol, pero la lluvia nos persigue desde Londres», señalaba George Barnett ayer por la mañana. Combina sonidos electrónicos con melodías tradicionales. «Hago música pop desde otro punto de vista. Este tipo de música hoy en día está muy mecanizada y yo intento expresar mi propia visión, por eso Womad es un buen lugar para tocar porque va mucho con mi filosofía sobre la creación musical», añadió.

No solo en la música se dejó notar ayer el inicio de Womad. También en el ambiente desde el paseo de Cánovas, plagado de puestos. En total hay 267, en los que cada vez se ve menos artesanía. El montaje fue polémico. Los tenderos se quejaron por la falta de organización. El problema es que nadie se encargó de estar pendiente de que el espacio en el que cada uno se colocaba era el correcto.

A cada uno le corresponde un número y tiene que instalarse sobre ese número, que se pinta en el suelo. Siempre quedan espacios libres porque fallan tenderos y se permite instalarse a los que están en lista de espera, por orden. Pero ayer nadie se personó en Cánovas para gestionar esto y fue un caos. Finalmente tuvo que mediar la Policía Local. Los puestos permanecerán abiertos hasta el domingo.

Por segundo año consecutivo la Plataforma Refugiados Cáceres ha instalado una pancarta en un balcón de la plaza Mayor, cedido por el obispado, a favor de los refugiados. A esto se refirió ayer el director Internacional de Womad, Chris Smith: «Cuando veo las pancartas siento que se ha entendido el mensaje del festival. De eso va Womad, de tender puentes y no muros», señaló ayer durante la presentación oficial, a la que asistieron la secretaria general de Cultura, Míriam García, el concejal de Cultura, Laureano León, concejales del PSOE, el diputado de Cultura, Álvaro Sánchez Cotrina, el subdelegado del Gobierno, José Carlos Bote y la directora de Womad, Dania Devora.

EN EL ESCENARIO DE SANTA MARÍA / La fiesta continuará hoy con ocho conciertos en la plaza Mayor y en San Jorge (en la página anterior aparecen los horarios) más otros cuatro en el escenario de Santa María, donde actuarán los grupos extremeños. Aquí tocarán DA (19.00 horas), Darío González y Malapata Band (21.00 horas), El último tren (23.00 horas) y Mayes (01.00 horas). Hoy también el dramaturgo cacereño Isidro Timón se encargará de leer el manifiesto de Womad, a las 22.45 sobre el escenario de la plaza Mayor. Los conciertos en este lugar serán presentados por la artista extremeña Manuela Elena; en San Jorge por el periodista y promotor musical, Carlos Ortiz y en Santa María por la cantante Ana Carretero.