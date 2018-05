Vergonzoso manual de la AFA a los periodistas argentinos sobre cómo ligar en Rusia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entregó el martes en la sede de Viamonte un vergonzoso dossier durante un curso destinado a dirigentes, técnicos, futbolistas y periodistas que acudirán al Mundial de Rusia en el que aparece un polémico apartado sobre cómo seducir a las mujeres rusas. Hecho que se ha convertido en un escándalo y ha causado mucho revuelo al ser difundido a través de las redes sociales.

"Las chicas rusas ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es my importante para ellas, pon atención a tu imagen". Así reza una de las bochornosas ideas que aparece en el manual de "Idioma y cultura rusa" bajo el titular "Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa" que busca dar consejos a los argentinos para ligar de cara al Mundial. Ante el asombro de algunos, el tutorial fue fotografiado y difundido por algunos periodistas a través de las redes sociales.

POLÉMICA EN ARGENTINA

En el listado de ocho puntos, también se pueden encontrar varias frases polémicas que señalan: "Las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos. Muchos hombres, porque las mujeres rusas sean hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama" o "Pon atención a sus valores y personalidad. No hagas estúpidas preguntas sobre sexo. Para los rusos el sexo es algo privado y no se discute sobre el tema en público". Muchos periodistas argentinos pidieron a la AFA explicaciones por la publicación del manual, que al parecer, ha sido retirado del mercado. Aún así, el contenido machista ha sido divulgado por las redes sociales.