Alice Cooper halla un 'warhol'

El rockero norteamericano Alice Cooper, de 69 años, halló enrollada en un almacén donde guarda materiales diversos de sus giras una preciada tela de Andy Warhol. Se la había regalado su ex esposa Cindy Lang y se había olvidado completamente de ella durante décadas.

Se trata de una tela serigrafiada que representa una silla eléctrica, en rojo y negro, según ha explicado el mánager del rockero, Shep Gordon a l'AFP, confirmando una información publicada en el periódico ‘The Guardian’.

Warhol realizó una serie de obras en tela sobre el tema de la pena de muerte, sobre todo después de que en 1953 se aplicara a Julius y Ethel Rosenberg, condenados por haber entregado a la Unión Soviética elementos del programa nuclear americano.

El propio Alice Cooper ha denunciado la pena capital en sus canciones. También durante sus conciertos en los que simulaba sufrir falsas ejecuciones, ya fuera ahorcado, guillotinado o electrocutado.

VALIOSA OBRA

Una tela similar, de mayor tamaño y con colores diferentes, fue adjudicad por 20,4 millones de dólares en el 2014 en una subasta en organizada por Sotheby's en New York.

Alice Cooper había perdido el rastro del cuadro desde 1971 o 1972. Una conversación con un marchante de arte le hizo buscar la tela por todas partes. Finalmente, ha aparecido en el lugar más improbable. "Solo la gente del rock and roll se puede olvidar de que tiene un Warhol", ha bromeado Gordon. "Hay que tener en cuenta que era una época diferente. Andy no estaba muerto, sus obras no tenían tanto valor entonces y Alice era una estrella que actuaba en el Madison Square Garden con entradas a 3,50 dólares", ha explicado el mánager.

El rockero, que era amigo de Warhol, aun no ha decidido qué hará con la tela a parte de hacerla enmarcar.