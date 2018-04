Anthony Blake: "Me gustaría leerle el pensamiento al papa Francisco"

El mentalista e ilusionista asturiano Anthony Blake, que presenta su último espectáculo hoy en Badajoz, reconoce que le encantaría poder leer el pensamiento al papa Francisco, un personaje que considera "magnífico" y que ha dado un "vuelco muy interesante" dentro de la iglesia católica.

En una entrevista, también confiesa que le gustaría leerle la mente a algunos políticos españoles "para ver cuánta cantidad de vacío tienen en la cabeza".

Anthony Blake presenta esta noche en Badajoz el espectáculo Prácticamente improbable, donde, convencido de que las casualidades no existen, logra que éstas se puedan provocar, según explica.

Para ello, varios espectadores saldrán al escenario y tendrán plena libertad para hacer lo que quieran, pero al final se demostrarán que todo lo que hayan realizado estaba "previsto y más que previsto".

Anthony Blake explica que con ello se consigue, por un lado, "un juego de provocación" y por otro "de control de los acontecimientos", dentro de un espectáculo que califica de "muy participativo".

Según ha señalado, "en el 99 por ciento" de sus espectáculos la participación es "muy alta", lo que es algo imprescindible en un espectáculo como el suyo.

"Si fuera un actor clásico o un músico y no tuviera público, al menos podría ensayar, pero si yo no tengo público a quién le leo el pensamiento, a las sillas", ha ironizado.

No obstante, precisa que tiene muy claro que en sus espectáculos solo utilizará a las personas que quieran hacerlo, pues "no hay peor cosa en este mundo que obligar a realizar algo que no se quiere hacer".

De todas formas Anthony Blake asegura que "el público sabe perfectamente que siempre se busca que los espectadores se encuentren de la forma más confortable posible".

Entre los momentos más impactantes de este espectáculo Anthony Blake se queda con aquel en el que le pide al público que piense en sus recuerdos, de "su infancia o de hace 10 minutos", para revelarlo luego "con detalles que ni tan siquiera el propio espectador recordaba".

Anthony Blake comenta que en cada espectáculo busca innovar, impactar al público, ideas que son fruto de un profundo estudio, que en este momento se centra, por ejemplo, en referencias de 1910 a 1940, de donde rescata técnicas antiguas para modernizarlas.

A su juicio, existe un "material magnífico" de antes de la Segunda Guerra Mundial de donde el artista español investiga y estudia, y a partir de ahí "se pueden elaborar números nuevos basados en cosas muy antiguas".

Anthony Blake recuerda que la magia llegó a su vida de niño gracias a la conocida caja de "Magia Borrás", aunque fue en "un año sabático" durante la carrera universitaria cuando empezó a trabajar forma profesional.

Su fama de mentalista vino después, cuando se dio cuenta de que era una disciplina que "llevaba mucho tiempo sin un avance claro" y decidió innovar para realzar este segmento.

Anthony Blake ha reconocido que la magia está en la actualidad muy bien posicionada dentro del mundo del espectáculo, con diversas películas recientes o con programas televisivos como "Pura Magia", en Televisión Española.