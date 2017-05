Cannes saca pecho

Pedro Almodóvar, que mañana presidirá el jurado de Cannes, va a quedar mal con mucha gente. Para celebrar su 70º aniversario, el festival francés ha preparado una competición llena de pesos pesados, autores ya consagrados que, de volver a casa sin premio, sin duda se acordarán del manchego.

AMIGOS DE LA CASA / En Cannes son esclavos de su propio éxito. Todos los grandes cineastas quieren presentar aquí sus películas, y rechazarlos sería no solo una grosería, sino también una forma tonta de jugarse el prestigio. Como resultado, a menudo parece que siempre acaban compitiendo los mismos. Y este año, decíamos, aún más: Arnaud Desplechin (que abre el certamen con la intriga sentimental Los fantasmas de Ismael), Yorgos Lanthimos (The killing of a Sacred Deer), Todd Haynes (Wonderstruck), Andrey Zvyagintsev (Loveless), Naomi Kawase (Radiance) y François Ozon (L’amant double) son solo algunos de los asiduos que repiten. También, cómo no, Michael Haneke, que por otra parte es el único de ellos que ya tiene la Palma de Oro. De hecho, tiene dos. ¿Le convertirá Happy end en el único director con tres?

COSAS NUNCA VISTAS / Pese a que la televisión lleva tiempo ganando peso en otros festivales, Cannes siempre se ha resistido. Este año, sin embargo, han decidido hacer excepciones y proyectar episodios tanto de la esperada tercera temporada de Twin Peaks –qué bonito será volver a ver a David Lynch en la Croisette– como de la segunda de Top of the lake. Asimismo Netflix –más ficción para pantallas pequeñas— compite aquí por primera vez, y por duplicado: Tanto The Meyerowitz stories, de Noah Baumbach –su estreno acarreará algo histórico: Adam Sandler estará en Cannes--, como lo nuevo de Bong Joon-ho, Okja, han sido producidas por la plataforma de VOD; la inclusión, por cierto, ha generado una controversia que necesitaría su propio artículo. Y no acaban ahí las innovaciones: proyectando el corto Carne y arena, de Alejandro G. Iñárritu, el festival también se abre este año a la realidad virtual.

¿Y LAS ‘MAJORS’? / En cada edición, al menos uno de los grandes estudios de Hollywood es invitado a Cannes para presentar aquí la película con la que días después reventará la taquilla, lo que proporciona beneficios publicitarios a ambas partes. Pero este año no. ¿Será que el festival se ha cansado de taparse la nariz? El concurso, en todo caso, está lleno de cine americano, independiente y de relumbrón: a las citadas Wonderstruck y The Meyerowitz stories hay que añadir La seducción, el remake de El seductor (1971) que ha rodado Sofia Coppola; y Good time, de los hermanos Safdie, con Robert Pattinson en la piel de un atracador psicópata.

PLURIEMPLEADOS / A Nicole Kidman más le vale haber elegido bien su apartamento, porque su estancia será larga. Además de en La seducción y The killing of a Sacred Deer y en Top of the lake, la australiana aparece en el nuevo trabajo de John Cameron Mitchell, el romance de ciencia-ficción How to talk to girls at parties, presentado fuera de competición. Lo protagoniza Elle Fanning, que además también participa en La seducción. Otra actriz con más de una película es Isabelle Huppert: Happy end y Claire’s Camera. Solo tres meses de estrenar película en la Berlinale, aquí presenta dos –The day after es la otra–.

ESPEJOS DEL MUNDO / El mundo está patas arriba, y es normal que el cine así lo refleje. Aquí veremos películas que hablan de trata de blancas –You were never really there, de Ramsay–, terrorismo –In the fade, de Fatih Akin–, cambio climático –An inconvenient sequel, continuación de Una verdad incómoda–, Corea del Norte –el documental Napalm, de Claude Lanzmann– y por supuesto la crisis de los refugiados: la abordan Happy end, Jupiter’s moon, de Kornél Mundruczó, y Sea sorrow, debut tras la cámara de Vanessa Redgrave. Las pancartas no están reñidas con el show. La lista de estrellas que patearán la alfombra roja es abrumadora: Kristen Stewart, Dustin Hoffman, Marion Cotillard, Jake Gyllenhaal, Julianne Moore, Michelle Williams, Joaquin Phoenix, Juliette Binoche, Tilda Swinton, Ralph Fiennes… Aquí no caben todas.