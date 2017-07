La corrupción y las contradicciones de Séneca pasarán por el teatro romano

Llega la cuarta obra del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Tras las 14.503 personas que vieron Troyanas, ahora es el turno de Séneca, que estará en cartel hasta el próximo domingo. Esta obra, con texto del famoso escritor Antonio Gala y dirigida por Emilio Hernández, se presentó ayer de la mano del director del festival, Jesús Cimarro, de la delegada de Cultura de la Junta de Extremadura, Míriam García Cabezas, y del edil de Cultura de Mérida, Pedro Blas Vadillo. Este montaje clásico, aunque muy actual, contiene una importante parte musical en la que se incluyen poemas de Gala musicados por Marco Rasa, textos del filósofo y fragmentos de El Satirincón de Petronio en los que prácticamente «cantan todos menos Séneca», como confirmó Hernández. Además, como el propio Cimarro afirmó, es la primera obra coproducida por el Festival de Mérida y el Centro Drámatico Nacional. Séneca será también el único montaje del cartel que no se estrenará en la capital extremeña, puesto que ya lo hizo el pasado mes de marzo en el teatro Valle-Inclán de Madrid.

Por otra parte, como aseguró el director de la obra, con este montaje pretenden homenajear al escritor Antonio Gala, que por motivos de salud no podrá asistir a esta representación que está basada en los últimos años de vida del filósofo, cuando se encuentra en un periodo de contradicciones y donde la corrupción abunda. A pesar de que este autor aseguraba que dentro de 2.000 años ya no habría ni corrupción, ni la desigualdad que tenía lugar en el siglo I en Roma, el montaje deja ver que no acertó del todo.

Antonio Valero, como Senéca, estará en escena acompañado por su madre Helvia, que será representada por la cantaora flamenca Carmen Linares, que debutará como actriz. También estarán Diego Garrido como el joven Nerón; Esther Ortega en el papel de Agripina; Eva Rufo como Popea; José Luis Sendarrubias hará de Otón; Ignasi Vidal, que repite en Mérida por segundo año consecutivo, hará de Petronio; Aka Thiémélé, que será un esclavo; y la extremeña Carolina Yuste, que hará el papel de la refugiada siria Acté.H