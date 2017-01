¿De qué se ríe la Gioconda? Clara Obligado Temas de hoy Cuentos completos Grace Paley Anagrama          Gracias por la compañía Lorrie Moore Seix Barral

Una niña en formación literaria que ha leído ‘Drácula’, Platón, Tolkien... y que, sin embargo, no se reconoce. Porque la mujer no está en el canon. No hay rencor, sí reflexión. Clara Obligado ha estado esta semana en Extremadura y es una ensayista atípica.

Nos la recomendó la mismísima Clara Obligado. En 1994, Grace Paley recopilaba todos sus clásicos libros de relatos en un solo volumen, Cuentos completos, que es el que la editorial española ha recuperado en esta edición.

