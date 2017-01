Diana Navarro actuará el 29 de abril en Badajoz

La cantante Diana Navarro actuará el 29 de abril en el teatro López de Ayala de Badajoz para presentar su último disco, Resiliencia, con toques de pop electrónico.

La artista malagueña presentará los 13 temas de este trabajo, canciones "cargadas de dolor" pero que invitan a la superación, como un volver a empezar", según han indicado el teatro López de Ayala.

Con un concepto musical de pop electrónico, en el que Diana Navarro ha contado con músicos de su confianza, los textos "cobran mayor significancia", como han alabado los críticos, al indicar que "de sus ojos sale música, mucha música".

"Son profundos los ojos morenos de Diana, cada vez más profundos, la Navarro se ha hecho grande, en su garganta el dragón de siempre hace tiempo que ni cuando duerme deja de cantar con su aliento de sur", se ha dicho del trabajo de la cantante andaluza.

Los ángeles de canela de la seducción y los demonios del desamor se han subido a su lomo y sobrevuelan este trabajo, Resiliencia, donde sus alas se baten a ritmo de vals huyendo de París (Francia), donde no siempre quedará el perdón a quienes sufren por amor.

Como no habrá perdón para quienes mezclan despecho con familia, lo haga él o ella, o ella y ella o él y él, porque con los hijos no se juega al dolor: los niños no, hay mucho "no" en estas canciones de Diana.

"Y mucho si, que sí, que sí, puedes hacer conmigo lo que quieras, llega a insinuar en una de las canciones con cimbreo andalusí y susurros procaces que se recuestan en los sones de un viejo bandoneón, canciones que invitan a querer sin dejar ya de quererse, a volver a intentarlo, pero no con quien ya no", se indica.

Como se expresa en la nota, Diana Navarro llega más desnuda que nunca, rota y recompuesta, carnal, humilde y poderosa, juguetona, actriz, folclórica, elegante, marchosa, flamenca, melódica, cazadora, entregada.

"Desnuda vengo aquí" confiesa una Diana igual y distinta, doblada y puesta en pie, resiliente, total!".