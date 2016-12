Ella es la que acosa

La oscuridad, el realismo, las Grandes Ideas, todo eso está bien. Pero a menudo el arte más deliberadamente serio solo sirve para revolcarse en amarguras conocidas y, por el camino, hacer al artista y al espectador sentirse importantes. ¿Qué pasa con la comedia? Todavía hoy se considera, de forma instintiva, como algo menor, cuando en realidad puede ser la mejor forma –la más abierta a la osadía, la más reparadora también– de abordar temas dolorosos.

En las últimas temporadas, las comedias televisivas han superado a los dramas en cuanto a capacidad para indagar en nuestros peores dramas y dar, si no con respuestas, al menos con reflexiones interesantes. Ahí quedan comedias con tramas certeras sobre la depresión como Eres lo peor y la animada BoJack Horseman, o la ahora por fin estrenada aquí Crazy ex-girlfriend, esencialmente el mejor estudio sobre la obsesión amorosa desde El museo de la inocencia de Orhan Pamuk.

El pasado jueves la plataforma de televisión por internet Netflix estrenó en España la primera de las dos temporadas de esta creación de Rachel Bloom y Aline Brosh McKenna, experta guionista de comedia romántica (se encargó de adaptar El diablo viste de Prada). Rachel Bloom protagoniza el papel de Rebecca Bunch, abogada de éxito que salta de Nueva York a su antigua ciudad, la más mundana West Covina, en California, solo para estar cerca de Josh Chan (Vincent Rodriguez III), un antiguo amor de campamento que en la actualidad tiene otra novia.

Observamos, entre el regocijo y el embarazo, su persecución insensata de las atenciones de Josh. Es el tipo de papel que habría ido al dedo a Ben Stiller hace unos años, pero lo hace una mujer y eso resulta refrescante: La Chica no es la Princesa en busca del Príncipe, ni el Objeto de Deseo, sino una Acosadora En Toda Regla.

Para hacerlo todo aún un poco más especial, esta odisea obsesiva está trufada de números musicales con canciones pop pizpiretas sobre temas, a veces, poco o nada pizpiretos. Las compone la propia Bloom con ayuda del productor Jack Dolgen y el nominado al Oscar (por la canción principal de The Wonders) Adam Schlesinger. Una de las mejores es Sexy getting ready song, parodia de los montajes de películas y series sobre el proceso de ponerse sexi para una cita. Aquí solo aparecen los pasos menos glamurosos de dicho trance.

Orgullosa de sus composiciones, Bloom ha llegado a colgar en la Red, en formato PDF y en descarga gratuita, algunas de las partituras de esas canciones, incluyendo el tronchante himno de autoayuda Face your fears, interpretado en la serie por la nueva mejor amiga de Rebecca, Paula (Donna Lynne Champlin).

Camino al respeto

Por algún motivo difícil de desentrañar, Crazy ex-girlfriend no ha sido un gran éxito de audiencia, lo que debe relajar a las muchas cadenas que rechazaron el proyecto. Bloom no lo tuvo fácil hasta obtener el sí de la cadena juvenil The CW. En parte porque cuando empezó a mover la idea, a principios de década, no tenía demasiada experiencia en televisión. Era conocida sobre todo por el vídeo musical viral Fuck me, Ray Bradbury, un homenaje calenturiento al escritor de ciencia ficción por su 90º cumpleaños (murió en el 2012, con 91).

La cadena de cable Showtime se comprometió a rodar el episodio piloto de la serie, pero la respuesta a un primer montaje fue, según Bloom, «brutal». Al final se desentendieron del proyecto, justo en la semana de la boda de Bloom con el cómico, guionista y productor Dan Gregor, a quien se ha visto en la serie como el Dr. Roth.

En un solo, fatídico lunes, otras seis cadenas/plataformas dijeron «no». Ese día, Bloom se plantó delante de su marido y le dijo, entre lágrimas: «Lo siento. Siento que nos gastásemos todo este dinero en nuestra boda. Pensaba que íbamos a poder comprar una casa. Lo siento tanto».

The CW acabó aceptando, aunque con la condición de rebajar el contenido sexual. También debían ser episodios más largos, de 42 minutos en lugar de media hora. El espíritu inicial sobrevivió a los cambios: Crazy ex-girlfriend sigue siendo atrevida, extraña, delirante e innovadora, como ha sabido apreciar al menos la prensa. El pasado enero, Bloom recogía el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia en televisión y ofrecía el mejor discurso de la noche, el más creíble y emotivo. Empezaba con las palabras: «Por poco no tuvimos una serie».

Las audiencias no subieron después del premio, pero eso no desanima a Bloom, que sigue on fire fuera y dentro de la serie. Cinco días antes de las elecciones en EEUU se marcó un nuevo vídeo musical, lleno de cameos, con título deliciosamente loco: HOSTIA P*UTA (tienes que votar).