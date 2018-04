«En cualquier época de cambio hay decepción»

Elena Trapé, barcelonesa de 42 años, se convirtió en una realizadora a tener en cuenta en el 2010, cuando el festival de San Sebastián acogió su primera película, Blog, escrita y rodada gracias al proyecto Ópera Prima de la ESCAC, escuela de cine barcelonesa donde estudió y donde, una vez licenciada, ejerció de profesora Trapé ha sacado ahora adelante una segunda película sutil y elegante sobre un grupo de amigos que se reencuentran y que comprueban que la amistad se ha convertido en desencanto. Tienen 35 años y la vida no es lo que habían esperado. Las distancias –que se estrenará comercialmente dentro de unos meses– acaba de salir por la puerta grande del festival de Málaga, cuyo jurado le ha otorgado los premios a la mejor película, dirección y actriz protagonista (Alexandra Jiménez).

SEnDLas distancias provoca empatía en el espectador porque habla de algo que conocemos muy bien y que duele horrores: la decepción.

–Eso es algo que vino después porque mi idea primera era reflejar a un grupo de amigos. No se trata de un guion autobiográfico, pero es verdad que es algo que conozco en mi entorno. Llegar a una determinada edad y reflexionar sobre el tipo de persona en la que te has convertido. Y claro que hay decepción, como en cualquier época de cambio. Cuando empecé a escribirla, la crisis ya asomaba la cara. Y todos pensábamos: «Vaya, pero ¿dónde estamos si hemos hecho lo que tocaba hacer?». En el caso del personaje de Alexandra Jiménez está embarazada. Parece que a los 35 o eres madre o ya no lo eres nunca. Y también me apetecía hablar de eso. (Trapé es madre de una niña de 5 años).

–¿Calificaría la película de retrato generacional?

–Suena demasiado ambicioso, no era mi objetivo. El contexto sí que es generacional. Hablo de las expectativas frustradas y de caer en la cuenta de que jamás vas a vivir como en casa de tus padres.

–¿Por qué ubica la historia en Berlín?

–Conozco la ciudad y me gusta. Ahora ya no tanto, pero hace cinco o seis años, cuando pensaba en el protagonista (Miki Esparbé), lo imaginé viviendo allí porque tiene aspiraciones artísticas de fotografía y diseño gráfico. En aquella época, Berlín gozaba de una movida undreground interesante. Y era barata, no como Londres o París, que te expulsan si no triunfas. Además, Berlín tiene un paisaje muy concreto y peculiar. Es oscura y sin centro histórico, y eso me interesaba mucho para ubicar lo que van a vivir estos amigos.

–Alexandra Jiménez y Miki Esparbé, dos actores a los que solemos ver en comedias, brillan esta vez como protagonistas oscuros.

–Han confiado en los personajes. Los han abrazado con entusiasmo y sin odiarlos, que era lo fácil.

–Son unos egoístas. Sobre todo el personaje de Miki Esparbé.

–No lo veo así. Hacen lo que pueden. Lo que pasa es que tienen poca madurez emocional, dan poco la cara y no se comprometen. El egoísmo lo relaciono con la maldad y ellos no tienen maldad.

–Cuenta en la producción con Isabel Coixet, realizadora de la que usted hizo un documental.

–Me hace mucha ilusión que apoye el proyecto. Cuando yo tenía 18 años y quería convertirme en cineasta, ella representaba que ese sueño se podía hacer realidad. La he admirado siempre.