Goya 2018, gigantesca variedad

De las cinco películas que aspirarán a conquistar el Goya más noble (el de mejor filme), dos están dirigidas por mujeres: La librería (Isabel Coixet) y Verano 1993 (Carla Simón). En tres no se escucha el castellano: Handia (euskera), Verano 1993 (catalán) y La librería (inglés). Y una es de terror (Verónica). La ceremonia de entrega de los máximos galardones del cine español será, pues, una demostración de que la industria audiovisual es más variada de lo que muchos creen. Con Handia como favorita (opta a 13 cabezones, la gala se celebrará el 3 de febrero en Madrid y estará presentada por los humoristas Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, según confirmaron ayer los chanantes en las redes sociales. El mensaje, sin embargo, fue borrado poco después. Es de suponer que la Academia hizo una llamada para que lo hicieran porque el anuncio corresponde a la institución.

Rodada en euskera y con una deslumbrante factura técnica, la película de Jon Garaño y Aitor Arregi (Loreak) mezcla leyenda y realidad y tiene alma propia. Sus virtudes son muchas. Handia descubre una historia poco conocida fuera de Euskadi: la existencia de un hombre gigante que, de la mano de su hermano, se paseó por media Europa mostrando su descomunal cuerpo cual feriante. El protagonista no es un monstruo atormentado. Tampoco es un retrasado ni un explotado. Es un ser infeliz al que le tira la tierra y el lugar donde ha nacido pero que, sin embargo, se da cuenta de que no puede hacer nada para parar el cambio. Ni el cambio del mundo ni el de su cuerpo, que no para de crecer. La historia del gigante –laureada en San Sebastián, donde hizo historia ya que nunca antes un filme en euskera había estado en el palmarés oficial– ha cautivado a los académicos, que la han nominado en 13 categorías, incluidas las de mejor película, dirección, guion original, actor revelación (Eneko Sagardoy) y dirección de producción. Se estrenó en octubre y ha recaudado en cines medio millón de euros, convirtiéndose en la película en euskera más vista de la historia. Sus autores ya tienen entre manos el siguiente proyecto. Esta vez, en castellano: la hazaña de un topo de la guerra civil que permaneció oculto 30 años.

UNA MUJER FRENTE AL MUNDO / La segunda película con más nominaciones (12) a los Goya es La librería, en la que Isabel Coixet adapta la novela de Penelope Fitzgerald: la historia de una mujer sola frente al mundo, una viuda que se enfrenta a las fuerzas vivas del pueblo para abrir una librería en los años 50. El filme también competirá, entre otros, por el cabezón a la mejor película, dirección, actriz protagonista (Emily Mortimer) y actor de reparto (con Bill Nighy).

El autor, en la que el director habitualmente intenso Manuel Martín Cuenca se zambulle en la piscina del humor y la ironía para reírse de la importancia que se dan los creadores, también ha cautivado a los miembros con derecho a voto de la Academia del Cine, que la ha nominado en nueve categorías, incluidas la de mejor película, dirección y actor protagonista, Javier Gutiérrez.

Mientras, la catalana Verano 1993 ha logrado ocho nominaciones, incluidas las de mejor película, dirección novel y actores (Bruna Cusí y David Verdaguer, actor encargado, precisamente, de leer los nombres de los nominados en la sede de la Academia). El filme en el que la debutante Carla Simón narra con belleza, sutileza y ternura la autobiográfica historia de una niña huérfana por culpa del sida luchará por representar a España en los Oscar.

Abracadabra (ocho candidaturas), Verónica (siete), Oro (seis), La llamada (cinco), No sé decir adiós (tres) y Pieles (tres) son las otras que acaparan las nominaciones.

PRESENCIA EXTREMEÑA / El especialista en efectos especiales cinematográficos Reyes Abades (Castilblanco, 1949) ha recibido, por su trabajo en las películas Oro y Zona hostil, su vigésima nominación en esta categoría, en la que el extremeño ha sido premiado en nueve ocasiones.

De ganar, Abades podría igualar al compositor Alberto Iglesias, la persona con más premios Goyas a título individual, que tiene 10 cabezones en la categoría a la mejor música original.