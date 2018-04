Hank Azria, la voz de Apu de 'Los Simpson', se plantea acallarle

Hank Azria, el actor que da voz a Apu en Los Simpson, ha concedido una entrevista este miércoles al programa estadounidense The Late Show en la que se plantea ciertos dilemas morales en torno al racismo de la famosa y longeva serie estadounidense.

Azria ha confesado en el espacio de la televisión CBS que el documental The problem with Apu (El problema con Apu), estrenado en noviembre del año pasado, le ha "abierto los ojos". El corto, de 49 minutos de duración, denuncia los estereotipos y el racismo instaurados en la sociedad estadounidense, personificados en el colectivo hindú y, más concretamente, en Apu, el personaje hindú de Los Simpson, dueño del badulaque, la tienda en la que todo Springfield hace sus compras. El director del documental Hari Kondaboulu también criticó que el actor que presta su voz al personaje es de raza blanca.

.@HankAzaria addresses the controversy surrounding the character ‘Apu’ from @TheSimpsons. #LSSC #Apu #TheSimpsons pic.twitter.com/pkmYgcX4Il