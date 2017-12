Historias y novelas que no son lo que parecen

LA FAMILIA DEL DR. LEHMAN

Sandra Araya

Limbo Errante

A la joven editorial Limbo Errante hay que agradecerle que haya tenido la valentía de asomarse allende los mares y apostar por una autora ecuatoriana de cuya trayectoria se sabía más bien poco en la escena de las letras españolas: La familia del Dr. Lehman es la segunda novela de Sandra Araya, aunque desde luego no puede decirse que sea una recién llegada a la literatura, puesto que tiene experiencia como editora y directora de revistas culturales, entre otras cosas.

La apuesta editorial es doble, ya que además de venir firmada por una autora desconocida esta novela desorientará a quienes por su procedencia geográfica esperen un estilo tropical o exuberante, acorde con todos los tópicos que ha podido legar el boom hispanoamericano y su radiación de fondo.

La familia del Dr. Lehman no parece por su estilo la obra de una ecuatoriana –aunque algunos de sus giros no dejen duda–, y su expresión límpida y justamente depurada hacen pensar en territorios más fríos.

Pero si el envoltorio más externo de esta novela puede llevar a engaño, tampoco lo que albergan sus páginas es lo que parece. Conforme el lector se adentra en ella va sospechando que la familia del título no va a ser convencional, y que la sosegada forma en que Amy, la narradora principal de la novela, desarrolla la historia no es nada apacible en el fondo. También los escenarios donde transcurre la acción se van haciendo irreales como en un sueño, e incluso el tiempo deja de tener su sentido unívoco para enredarse en un laberinto. Es ahí donde el estilo afinado de Sandra Araya toma más empaque, ya que es el vehículo perfecto para transmitir esa sensación de incertidumbre y amenaza vaga que parece flotar en el ambiente. Desde luego, para quien busque una novela sin complicaciones y con fáciles respuestas a las preguntas que plantea, La familia del Dr. Lehman no es la suya.