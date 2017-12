José Olmo Carrasco, cantaor: «Cuando inauguré la Coracolá de Lebrija cumplí un sueño»

Cuando era pequeña escuchaba decir al gran cantaor Calixto Sánchez, que la Peña Flamenca Cultural de Llerena era «un templo del cante». Un templo, que lejos de pecar de sacrilegio, continúa llevando a lo largo de sus treinta y cinco años de vida lo más granado del mundo del flamenco. Del flamenco, que no del ‘flamenquito’ Esta noche, la Peña Flamenca de la pequeña Atenas de Extremadura acogerá su encuentro anual de socios que siempre acabará, como es natural por estas fechas, con una buena zambomba flamenca. A partir de las diez, socios e invitados, podrán disfrutar de lo villancicos flamencos de la agrupación Fuente nueva y también, de la presentación del primer disco del cantaor José Olmo Carrasco (El Cuervo, Sevilla, 1974) que, acompañado a la guitarra por José de Pura y las palmas de José Vargas ‘Kilito’ y José Carrasco ,llevará su primer trabajo, ‘Este es mi cante’, a los aficionados extremeños. Asegura el presidente de la peña flamenca, Marcelo Rodríguez Boceta que «seguirán perseverando en la difusión de este arte, con la esperanza de ampliar aún más sus perspectivas de conocimiento». Genio y figura para el que, a sus 85 años, sigue dando una lección de vida y de inteligencia. Eso sí que es tener buena afición.

--Esta noche, ¿qué van a poder escuchar los aficionados que se acerquen a Llerena?

--Pues los aficionados van a encontrar el cante de José Olmo Carrasco, un cante en el que siempre intento llevar la pureza por bandera. Esa pureza, que es lo que realmente me hace sentir flamenco y con la que me siento identificado.

--¿Qué es la pureza para usted?

--Cuando hablo de pureza hablo del cante de la siguiriya, de la soleá, de la madre de todos los cantes…, todos los cantes son puros pero si es cierto, que cuando hablamos de pureza, hablamos de esos cantes primitivos, de los cantes de fragua, de Levante…

--A partir de las diez de la noche presentará su primer disco ‘Este es mi cante’ Un lujo para los aficionados que se acerquen a Llerena, ya que no estará en el mercado hasta finales de enero…

--Sí, esa es la fecha prevista. Teníamos pensado poder sacarlo a finales de verano, pero ya sabe usted todos los problemas que pueden surgir en un estudio…, en un estudio dos y dos nunca son cuatro…, son muchos factores. A la hora de grabar dependes de muchas personas, de la guitarra, técnicos, palmeros… muchísimas personas que es complicado para cuadrar. La grabación ya está hecha, solo estamos pendientes de unos ‘flequitos’

--¿Qué tiene de especial este trabajo discográfico?

--Que es totalmente ortodoxo. Este disco surge por iniciativa de una asociación de mi pueblo, El Cuervo. Surge del Ateneo Arbonaria, una asociación que lucha por perseverar todo lo que pueda aportar algo a la cultura colectiva, y, sobre todo, por todo lo que pueda seguir enriqueciendo a mi pueblo a todos los niveles. Ellos me propusieron hacer este disco que querían que fuera totalmente ortodoxo, sin percusión u otro tipo de acompañamiento. Otra característica que hace especial a este disco, es que se quedará como patrimonio del pueblo a todos los niveles, ya que saldrá al mercado gracias a las aportaciones de mis paisanos porque se está realizando gracias al ‘crowfounding’. A mí me hubiera gustado poder haberlo entregado en mano a la afición llerenense pero haré una reseña importante de este trabajo que se compone de ocho palos: cuatro de compás y cuatro libres. Lo presentaré al 99% porque también quiero hacer algunos villancicos flamencos, que es lo que toca, y que evidentemente no está en el disco.

--Le acompaña una buena presentación del flamenco de Lebrija, y de Chiclana…

--José Vargas ‘Kilito’ y José Carrasco más José de Pura son mi familia. Estos tres amigos, compañeros, familiares…, son los que también la afición de Llerena va a poder escuchar. Me voy a llevar a los tres componentes que están en mi disco, para que puedan escuchar esas palmas y esa guitarra que aparecen en mi trabajo.

--Su madre es prima de Curro Malena, ¿siente ese peso?

--Por una parte. tengo una responsabilidad y un peso muy grande, porque cuando vienes de una familia que por parte de padre y madre están tan vinculados al flamenco..., mi padre, payo, es Manuel Olmo ‘El cojo Coripeño’ el que me transmitió el amor al flamenco, y mi madre, gitana, es prima de Curro Malena y hermana de mi tía Pepa ‘La Perrenga de Lebrija’ un linaje que da mucha responsabilidad. ¡Es que estamos hablando de Curro Malena, que son palabras mayores! A veces esa sombra te ayuda, y otras veces te da tanta responsabilidad que te da miedo, ¿por qué? Porque la misma afición que conoce el cante de estos artistas, de tú linaje, te pide a ti lo mismo. Te piden como mínimo ser igual que ellos y eso, ¡es imposible!

--Este año ha formado parte de una prestigiosa semana de arte y buen flamenco…

--¡La verdad es que sí! Cuando inauguré este año la 52 Caracolá de Lebrija cumplí un sueño. Y es que estamos hablando de una de las madres de los festivales en España. La Caracolá, junto con el Potaje Gitano de Utrera, el Gazpacho de Morón o el Festival de la Bulería…, son citas ineludibles. Es que estamos hablando de un festival que tiene más de 50 años de historia y por el que han pasado Juan Talega, Mairena, Malena, Paquera, Camarón… ¡los más grandes! En una tierra tan flamenca como Lebrija y con ese Festival, es el escaparate más bonito que como cantaor podría tener.

--Lleva tras de sí, muchos concursos, premios, ¿es de los que piensan que estos certámenes ayudan de forma determinante en la carrera profesional?

--El tema de los concursos es una parte muy importante en la carrera de un cantaor, sí, sí que lo es. Los concursos te ayudan a hacerte y cultivarte como cantaor. Tienen un parte positiva que es que te incitan a estudiar más, ya que te exigen unos ciertos cantes, unos cantes básicos cuatro o cinco, que si no fuera así, no es que pudieran desaparecer pero sí que se ejecutarían con menos asiduidad si no contaran con ese escaparate, esa ventana donde hacerlos. Pero los concursos también tienen una parte que es muy desagradable. A veces parece que gana el compadreo cuando tenía que ganar realmente el flamenco.

--¿A dónde le gustaría llegar?

--El cante flamenco es un arte tan puro, que no puedes cerrar los ojos y pensar donde vas a estar mañana. Eso lo da el día a día, el trabajo, la constancia y lo que te va dando Dios por el camino. Pero, sí, me gustaría estar en aquellos carteles en los que aparecen esos cantaores que ya están en la cumbre. Me gustaría estar ahí al lado de ellos…, yo los miro y pienso ¡madre mía! ¿y por qué no estoy yo allí?