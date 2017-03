Lugares de acogida

A yer era la OSCAM, la Orquesta Sinfónica de los conservatorios de Almendralejo y Mérida (aunque ya hay muchos más alumnos de otros centros, de otras ciudades) la que colaboraba con la Plataforma Refugiados Extremadura para su proyecto Apadrina un piso. Apadrinar un piso cuesta 15 euros al mes durante seis meses: es un programa que lleva a cabo la ONG Himaya: alquilan pisos en Grecia para los refugiados. Para familias como las que formamos usted y yo, cosa que ni siquiera habría que decir. No habría que decir «podríamos ser nosotros»: daría igual que algún lugar del planeta estuviera libre de éxodos, de contiendas, de campamentos y de muertes. España sabe de eso: no solo durante la última de nuestras guerras civiles (sí, ha habido más), pero ahora mira para otro lado, como si lo que pasa en el resto del mundo no fuera con ella. Europa entera mira para otro lado: ha conculcado las leyes que ella misma aprobó en materia de asilo y, además, acaba de acordar pescar en aguas extracomunitarias lo que viene siendo robarle la comida al Tercer Mundo pero, esto sí, de manera legal. Algunas leyes nos las saltamos, otras no. Eso sí: la Comisión Europea dicta informes: el décimo, de anteayer, concluía que los Estados miembros no están cumpliendo con su obligación y que este gobierno (el español, decimos) que tanto nos costó conseguir, ni comunica la disponibilidad para traer a gente ni supera la cifra de 900 personas a las que se comprometió y, desde luego, está muy lejos de asilar a los más de 9.000 refugiados que debería. La Comisión no habla de sanciones. Todavía.

A veces una vuelve a sus libros de Thoreau y piensa qué clase de desobediencia civil nos queda. Qué clase de protestas, ahora que los españoles no ocupan las calles, que siguen siendo el espacio público por excelencia de cualquier nación. Qué clase de movimiento social que fuerce a los gobiernos a no aprobar leyes injustas con los otros, a velar por la soberanía alimentaria de cada uno de los países del planeta.

Desde hace décadas, Amnistía Internacional, que es una organización que no se ha casado nunca con nadie, ni recibe subvenciones de Gobierno alguno, lucha por los derechos humanos. En Cáceres y en Badajoz este sábado hay una campaña reivindicativa: es mundial, se llama I welcome (en España, Yo acojo).

En Cáceres y Badajoz, frente al ayuntamiento, mañana sábado, a partir de las doce de la mañana, habrá una acción humanitaria para solicitar a los gobernantes locales que digan qué cifra de personas pueden acoger, de qué recursos disponen, cómo pueden presionar a los gobiernos regionales y nacionales para que cumplan su palabra (qué importante, cumplir la palabra dada). En Badajoz, actuará el cuarteto de cuerdas de la Orquesta de Extremadura, que se ha implicado con la sociedad civil (forma parte de la sociedad civil) con un sinfín de conciertos benéficos (con Amnistía, con el Banco de Alimentos, con otras ONG). Habrá danza, también. Y cantarán Su, Susana Cedrún y Maite Paz, que también son guitarristas, acompañadas por el contrabajo de Gonzalo Bordes (que también trabaja en la OEx).

Amnistía Internacional (y los ciudadanos que estaremos allí) pedimos lugares seguros para que quienes huyen puedan rehacer sus vidas. Hay, actualmente, más de 21 millones de personas refugiadas en el mundo, en unos pocos países, generalmente pobres. Los ricos, hacen poco o nada. No solo escapan de la guerra en África u Oriente Medio. También en América, «donde cada vez más jóvenes, mujeres y personas gays, lesbianas y transgénero tienen que huir de las bandas, la delincuencia organizada, la violencia de género y los crímenes de odio».

Esta semana nos despertábamos con un autobús que metía las zarpas en la identidad sexual de los menores, que es suya y de nadie más, con mensajes perfectamente bien orquestados y que han surtido efecto: entre otros, que ahora todo el mundo conoce a Hazte Oír y que algunos esgrimen la libertad de expresión como si la libertad de expresión amparara el derecho a la discriminación y al insulto.

Algo más de la mitad de los refugiados son mujeres. También esta semana, en pleno Parlamento europeo, el diputado polaco Janusz Korwin-Mikke decía, en un lugar público (en todo el sentido de la palabra público, que las mujeres debemos ganar menos que los hombres «porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes». Que no te engañen, tampoco. Podría haber fletado un autobús para llevar la buena nueva también a los colegios de Europa. Es más: ni siquiera puedo comprender cómo vamos a las universidades (han bajado el nivel para adecuarse a la asistencia de mujeres a las aulas): es un despilfarro de recursos públicos inmenso, piénsenlo. Con lo bien que estábamos nosotras en casa, con la pata quebrada y pariendo mano de obra barata. Cuando escribo esto, la Eurocámara se plantea abrir una investigación (de algo, por cierto, que está grabado y recogido en actas: no sé qué hay que dilucidar ahí).

Se echa de menos más rapidez y más contundencia en la toma de decisiones. De todas.