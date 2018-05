Los museos extremeños celebran su día con el intercambio de obras

EEl Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, el Vostell Malpartida, el Museo de Cáceres y el Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) intercambiarán algunas de sus piezas para conmemorar el Día Internacional de los Museos, que se celebra hoy bajo el lema Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos. El acto institucional será en el de Arte Contemporáneo, a las once de la mañana.

Con este intercambio, que se mantendrá hasta el 17 de junio, el Arqueológico de Badajoz acoge la pieza Ícaro y Tanit, de Wolf Vostell, procedente del Vostell Malpartida, y este recibe del primero un orinal Provincial de Badajoz un orinal, pieza de barro vidriado del siglo XVI, incorporándolo a una exposición de múltiples de Wolf Vostell entre los que destaca uno firmado con seudónimo y que tituló ‘Fuente’ y que constituye uno de los iconos «más significativos» del arte del siglo XX.

Asimismo, el Museo de Cáceres acoge una instalación que permite visualizar la performance Destierro de la artista cubana Tania Bruguera, procedente del Meiac bajo el título Máscaras y promesas, y el Meiac exhibirá piezas arqueológicas (inscripciones funerarias árabes y romanas, lajas con grabados rupestres y una tubería de época romana) del Museo de Cáceres en una instalación titulada Escrito en el tiempo.

Señalar también que el Arqueológico mantiene en itinerancia por la provincia de Badajoz y en colaboración con la diputación provincial la exposición 150 años del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz 1867-2017, según recordó ayer la Junta en una nota de prensa.

El Museo de Cáceres inició ayer los actos del Día Internacional de los Museos con la conferencia Neandertales en los orígenes de la expresión artística: la cueva de Maltravieso, a cargo del profesor de la Universidad Isabel I de Burgos Marcos García Díez y del jefe de la Sección de Arqueología de la Junta de Extremadura, Hipólito Collado Giraldo.

Además, hoy concluye la actividad El Museo en un clic, dirigido a alumnos de Primaria, y del 22 al 25 de mayo, para alumnos de ESO, se hará una visita guiada al museo, y los días 19 y 20 se desarrollará la actividad Prehistotalleres en familia, con la que los participantes aprenderán a hacer fuego, a tallar herramientas de piedra, fabricar un telar, modelar y decorar recipientes de barro y a hacer galletas prehistóricas.

Por su parte, el Meiac ofrece la muestra Margarida Lagarto. Das Sombras do Verão, do Dia e da Noite, una exposición que nace de una experiencia personal de la artista en la que no dibuja los árboles ni el muro, sino mayoritariamente las sombras proyectadas, y la exposición O/C La Medida, de Manuel Ortiz y Carla Carmona.

El Vostell Malpartida inaugura, por su parte, hoy la exposición Los múltiples de Wolf Vostell, objetos de alta densidad y que podrá verse en este centro museístico hasta septiembre. Esta muestra se presenta, además, con el propósito de conmemorar el vigésimo aniversario del fallecimiento del artista, en abril de 1998, y rememora su producción de obra múltiple, una faceta tan habitual en su trabajo como poco conocida por el gran público.

LOS OTROS MUSEOS / Asimismo, la Fundación Helga de Alvear ha organizado visitas-talleres para niños, así como una visita guiada a la muestra Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto, dirigida al público adulto.

El Museo Pérez Comendador Leroux de Hervás ofrecerá este Día Internacional de los Museos un concierto de piano a cargo de Blanca Sánchez, y podrá visitarse, hasta el 3 de junio, la muestra Buenas noticias, de alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.

El Museo Etnográfico González Santana de Olivenza expone Miradas que hablan de Kim Soler, en la que el autor invita a ver la vida con otros ojos, a través de 15 retratos de un profundo realismo, así como la exposición Natruralmente/Naturalmente, de la escultora María Leal da Costa y el fotógrafo Raúl Ladeira presenta una selección de su obra.

Finalmente, el de las Ciencias del Vino, en Almendralejo, expone Acercamiento al cava de Almendralejo, y acoge una serie de actividades (conferencia, mesa redonda y platos elaborados con cava) que se irán sucediendo con motivo del mayo enoturístico.