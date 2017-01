Oriol Paulo: "Me gusta acercarme a las miserias humanas"

Oriol Paulo (Barcelona, 1975) se ha convertido en uno de los nombres más representativos del nuevo 'thriller' español. Después de escribir durante años guiones en 'El cor de la ciutat', entró por la puerta grande del cine al firmar el libreto del éxito de taquilla 'Los ojos de Julia'. Debutó en la dirección con 'El cuerpo', por la que fue nominado al Goya, y ahora regresa con 'Contratiempo', un estilizado 'thriller' de misterio protagonizado por Mario Casas, Bárbara Lennie, José Coronado y Ana Wagener en el que nada es lo que parece y que es proclive a desvelar 'spoilers'. Por eso dejamos que él mismo nos cuente sus secretos.

Casi todos sus trabajos se insertan dentro del género del 'thriller'. ¿Qué es lo que más le interesa de él? Creo que es un buen envoltorio para hablar de otras cosas.

En esta ocasión se habla de la manipulación, de la mentira, el poder… ¿quería introducir algún tipo de crítica política en la película? Había una voluntad de colocar al personaje en un lugar que fuera reconocible para el espectador español. Estamos acostumbrados a ver en la televisión a gente poderosa que se sale con la suya. En este caso no hablamos de corrupción, pero sí de cómo las malas decisiones y las mentiras pueden llegar a taparse si se tiene influencia y privilegios.

Puede que no haya corrupción política pero sí corrupción moral en los personajes. En las películas no me gusta que todo el mundo sea bueno o malo. Prefiero las luces y las sombras. Yo creo que esa corrupción moral que comentas está presente en todos los personajes más allá de cómo los juzgue el espectador. Todos tienen algo que ocultar y todos en algún momento dejan de tener escrúpulos y actúan en su propio beneficio. Me interesa acercarme a las miserias humanas y en este caso quería contraponer todo eso al concepto de justicia, que está presente como telón de fondo.

¿Tuvo algún referente a la hora de articular la película? Quería recuperar el cine de misterio. Mis referentes eran las historias clásicas de Agatha Christie o Arthur Connan Doyle y un artefacto literario que no ha sido lo suficientemente explotado en cine: el del cuarto cerrado. Ese lugar en el que se ha producido un asesinato y del que no ha entrado ni salido nadie. A partir de eso, me apetecía contar la historia de cuatro personajes que colisionan. Cuando estaba escribiendo el guion también tuve dos influencias cinematográficas: 'Muerte de un ciclista', de Juan Antonio Bardem, que también habla de cómo un personaje socialmente bien colocado puede perderlo todo, y 'Laura', de Otto Preminger.





Hábleme de la elección de los actores. Supongo que Mario Casas fue la apuesta más arriesgada por cuestiones de edad y registro interpretativo. Escogí a Mario por dos motivos. El primero porque encontré un paralelismo entre la propia figura de Mario y el personaje que tenía que interpretar: ambos son dos tíos jóvenes que han llegado a lo más alto a los treinta y que se han hecho a sí mismos. Eso establecía una especie de metalenguaje con la propia película. Además, estaba la voluntad de colocar a Mario Casas por primera vez en un personaje adulto y maduro, con muchas aristas. Y llevarlo al terreno de la contención, porque es un actor muy expresivo y transparente emocionalmente y yo le pedía precisamente lo contrario.

En los últimos tiempos se ha vuelto a revitalizar el 'thriller'. Pero sus películas se alejan de la tendencia más sucia e hiperrealista, son más sofisticadas y lujosas. A mí me encanta que se vuelva a hacer 'thriller' en España sean más estilizados o no. En este caso quería crear un mundo que naciera y muriera en una habitación, pero no quiere decir que no me interese el 'thriller' realista, de hecho, en la serie 'Nit i dia' exploro esa vertiente.









¿Qué nos espera en la segunda temporada de 'Nit i dia'? Empezamos a rodar el 16 de enero. Renovamos el parque argumental con una nueva trama y nuevos actores: Josep Maria Pou, Miki Esparbé o Ramón Fontseré. Es una serie que me da mucha vida, porque es un lujo poder hacer algo sin ningún tipo de censura argumental. Es tan oscura que creo que sienta un precedente dentro de la ficción nacional.

‘Contratiempo’ es el primer estreno español del año, ¿le aporta eso algún tipo de presión adicional? Siempre te pones nervioso, es inevitable. Quieres que la película que has hecho llegue al público. Además, en este caso la trama involucra de forma muy activa al espectador, que es algo que echo de menos en el cine actual. Esperemos también que no se desvelen los giros narrativos para que se pueda disfrutar mejor. Que no haya 'spoilers'.