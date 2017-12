Los otros de Youtube: los grupos de música infantil que triunfan

La imagen de un niño manejando un móvil o una 'tablet' con soltura ha dejado de ser extraña. En el iPad de papá o mamá -el que no tiene su propio dispositivo-, el menor tiende a fijar la vista o deslizar el dedo hacia un icono rojo con el símbolo del 'play'. Allí, en Youtube, el niño puede navegar por canales dedicados a los videojuegos, maquillaje o cocina pensados o no para ellos. En medio de todo esto, la música ha encontrado en esta plataforma audiovisual un sitio más para su consumo. También con los más pequeños, los que aún no manejan aparatos electrónicos, y con sus padres.

Youtube ha impulsado las carreras de muchos nuevos artistas e, incluso, ha potenciado géneros musicales en los que la estética juega un papel importante a la hora de atrapar al consumidor. Sobre todo se reconoce en los ritmos urbanos que, dirigidos a un público joven, han encontrado en Youtube el lugar perfecto para su crecimiento. Pero más allá de todos estos nuevos sonidos, en el lado opuesto, se hallan los grupos de música infantil, que suman millones de reproducciones de sus videoclips con canciones dirigidas a bebés y niños menores de 9 años.

Las cifras de visualizaciones de los grupos infantiles más relevantes en Youtube superan a las de los artistas con más presencia en el panorama musical actual. Ejemplos de esto son Dàmaris Gelabert y Mainasons, dos casos de éxito incontestable cantando en catalán. La primera acumula más de 60 millones de visualizaciones, y los segundos, más de 20. Txarango, por ejemplo, lleva 36 millones de reproducciones en la plataforma. En castellano, el fenómeno infantil es Cantajuego. El grupo, que lleva una década encima de los escenarios, suma más de 1.800 millones de visualizaciones de sus vídeos musicales en Youtube desde el 2011. Para contextualizar: con más tiempo en la plataforma, David Bisbal acumula 580 millones de reproducciones y Alejandro Sanz, 560 millones. Sí que les iguala, aunque con más tiempo de ‘vida’ en Youtube, Pablo Alborán.

Dàmaris Gelabert en uno de sus espectáculos / EL PERIÓDICO



Punto de inflexión

Dàmaris Gelabert lleva dos décadas haciendo discos de canciones infantiles. Durante muchos años, esta pedagoga y terapeuta catalana, dedicaba la mayor parte de su tiempo a trabajar con niños, siempre con la música como herramienta. "La canciones nos vinculan con el mundo de las emociones, son un refuerzo positivo muy importante a nivel afectivo para los pequeños", explica. Hace cuatro años decidió "ponerle cara" a sus temas grabando videoclips. "Sabía que sonaba mucho en las escuelas, pero no había encontrado nunca el camino de la música", expone. Una vez grabados los vídeos, en Youtube encontró el sitio ideal para llegar "a las casas y las familias". La cantautora tiene claro que su éxito en la plataforma le permitió encontrar el camino y dedicarse plenamente a la música infantil. "Me ha cambiado la vida, ahora hago vida de cantante".

Algo parecido le ha sucedido al proyecto Cantajuego, que, cantando en castellano, arrasan en Youtube. Y no solo en España, sino que la plataforma les ha abierto las puertas del mercado suramericano. "El fenómeno en Youtube ha hecho que estemos valorando ir de gira por allí", cuenta 'Puli' Díaz, uno de los integrantes del grupo. La popularidad de Cantajuego, incluso les llevó a tener su propio espacio de televisión en el canal infantil Disney Channel.

Canciones propias y versiones

Tanto Dàmaris Gelabert como Cantajuego ofrecen al público infantil un repertorio propio, con canciones con un marcado acento educativo y pedagógico. "Intento hacer canciones que ayuden a los niños a crecer de una manera sana", explica la cantautora. "Lo más bonito es cuando te dicen que aprenden cosas con tus canciones y ayudas a conectar a toda la familia", añade. Las letras de Cantajuego siguen esta línea. "Hablamos de la sostenibilidad, el medio ambiente, el respeto a los animales…", cuenta 'Puli'.



El grupo Mainasons, al finalizar un concierto / EL PERIÓDICO

El grupo de La Garriga Mainasons empezó en el 2012. Lo hizo de una manera distinta a los dos grupos citados anteriormente. "La idea era hacer música de calidad versionando las canciones populares", explica Jana Sirés, que interpreta a Mel en Mainasons. Así, con unas bases de reggae, coreografías sencillas e historietas ilustradas, sus videoclips han reintroducido los temas de siempre en las casas catalanas a través de Youtube. También en la de los Messi, pues el futbolista publicó meses atrás en Instagram un vídeo de su hijo pequeño cantando la versión de Mainasons de 'En Joan Petit quan balla'. Más allá del éxito en esta plataforma, The Penguins Ska, Pot Petit o Xiula son otras propuestas musicales catalanas para público infantil.

También para los padres

Cantajuego, Dàmaris Gelabert y Mainasons coinciden en señalar la importancia de gustar también a los padres. "Cuando a los niños les gusta algo pueden llegar a ser muy pesados", comenta Gelabert. Cuentan que sus canciones suenan en las escuelas, coches y casas. Y pueden ser un bálsamo para los padres. "Nos dicen: 'Desde que os hemos descubierto, nuestra hija cena bien", explica Jana Sirés. La frase evoca a la imagen de un niño comiendo sin perder detalle a la pantalla de una 'tablet'.

Este éxito entre los más pequeños hace que llenen teatros y auditorios de familias enteras. Así lo hicieron este sábado en Barcelona en doble sesión Cantajuego (Auditori Fòrum) y Dàmaris Gelabert (Teatre Victòria), que también actúa este domingo.