'Portaje 42ºC', una película extremeña realizada desde dentro pero pensada hacia afuera

Para muchos municipios extremeños, sobre todo para los más pequeños, como Portaje (Cáceres), de unos 300 habitantes, el verano supone la llegada de hijos y nietos que viven y trabajan fuera durante el resto del año. Esta "revolución" en el día a día ha sido llevada ahora al séptimo arte.

Portaje 42ºC, rodada en formato largometraje, es el título de una iniciativa audiovisual que, con escasos medios económicos y una voluntad de hierro, plasma la vida de este pequeño pueblo cacereño que entre julio y agosto reduce la media edad de sus habitantes.

Jóvenes y niños, hijos y nietos, inundan esta localidad atraídos por sus orígenes, sus pandillas de amigos y el reencuentro con sus familias.

"Es una película que retrata la realidad sin artificios, en la que los actores no actúan, pues son ellos mismos en su propio papel", ha explicado su director, Chuty, de Mundos Virtuales SF.

Se trata de una producción "absolutamente independiente y libertaria que no tiene que rendir cuentas al capital, donde los productores no imponen su ley y el termino comercial no existe, pues no hay ningún fin lucrativo", ha agregado.

De hecho, este proyecto culmina con el estreno de la película en Youtube, "donde estará para siempre a disposición del público de forma gratuita".

No se trata de una gran producción "que viene de fuera e invade el pueblo, sino de un pequeño equipo que venía a convivir y a retratar a sus habitantes", han argumentado fuentes de la cinta.

La película fue rodada entre el 15 de julio y el 15 de agosto y han participado todos los habitantes "permitiendo que las cámaras filmaran sin problemas en todos los escenarios de la vida diaria".