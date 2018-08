Publicado un cuento inédito de Hemingway

El número en circulación de la revista estadounidense 'The Strand Magazine' publica entre sus páginas un cuento inédito de Ernest Hemingway rescatado de la Biblioteca John Fitzgerald Kennedy de Boston, donde ha permanecido durante décadas junto a otras tres historias breves del escritor estadounidense. ‘A room on the garden site’ (Una habitación en el jardín) es un relato de corte autobiográfico que narra las proezas de un escritor de nombre Robert y apodado ‘Papa’ (como Hemingway) durante la liberación de París en 1944.

El cuento forma parte de una serie que el autor de ‘Por quién doblan las campanas’ y ‘El viejo y el mar’ escribió en 1956, cuando buscó inspiración literaria en sus recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Escribió cinco historias, se las envió a su editor y añadió una nota que ahora cobra sentido. "Siempre puedes publicarlos después de mi muerte". De las cinco solo había sido publicada ‘Black ass at the crossroads’ (Culo negro en la encrucijada).

15 páginas, 2.100 palabras

El original de ‘A room on the garden site’ es un manuscrito redactado a lápiz de 15 páginas y 2.100 palabras. ‘The Strand’ también publica un texto de un miembro de la Hemingway Society, Kirk Curnutt, que destaca que el cuento "contiene todos los elementos marca de la casa que los lectores adoran de Hemingway" y que captura "la importancia de París". "La guerra es el tema central, pero también lo es la ética de la escritura y la preocupación sobre cómo la fama corrompe el compromiso del autor con la verdad", añade Curnutt.

El cuento ha permanecido inédito durante más de seis décadas, pero no pocos investigadores de Hemingway han tenido en este tiempo la oportunidad de leerlo y estudiarlo.