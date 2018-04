Salió un capitán fuerte a poner bandera

Cada 20 de enero en Piornal llueven nabos y palpitan tambores.

De entre la niebla emerge la figura ancestral de Jarramplas y el fotógrafo, año tras año, observa al extraño personaje cornudo y acolmillado, y la fija en el tiempo y el espacio.

No es el Jarramplas turístico el que vemos en estas imágenes, sino el Jarramplas íntimo, el que se oculta tras la máscara. Jarramplas héroe y Jarramplas niño, Jarramplas amante y amigo, Jarramplas pagano y santificado.

Es este un homenaje a los hombres y mujeres que dan vida a Jarramplas. Una deuda pagada con un pueblo que al unísono sostiene el mito y la leyenda. Un pueblo que la crea, la mantiene y la sacrifica cada 20 de enero, entre la nieve y el frío.

Porque a pesar de su origen desconocido (lobo, invierno, mal) y de su futuro ignoto, Jarramplas es mucho más que un presente festivo.

Porque detrás de la máscara es donde se oculta la verdadera magia del Jarramplas».

Esto lo escribe Israel J. Espino para presentar la exposición ‘Los 20 de enero’, de Jorge Armestar. No puede haber una presentación mejor: ella (¿hay alguien que no sepa que Israel es una mujer?) trabaja con Armestar (peruano, extremeño) en un libro que esperamos que vea la luz en alguna parte, sobre las fiestas populares extremeñas, las que están declaradas de Interés Turístico Nacional o las que se recuperan o corren el riesgo de desaparecer, como la de la Chicharrona, esa mujer que bajaba de la Sierra de las Corujas con una ristra de chorizos, para anunciar la matanza en Las Hurdes.

«Antiguamente, cuando la Chicharrona llegaba a la aldea con los primeros rayos del amanecer, la esperaban los niños tocando zambombas hechas con pucheros viejos o haciendo sonar tapaderas de latón y ruidosos cencerros (…)Ahora que ya casi no quedan niños que la esperen le sale al paso el tamborilero, y en las calles del pueblo la reciben los ancianos con coplas vetustas y antiguas tonadas que hablan del frío seco que trae la Dama Salvaje, de las alquerías hurdanas, de la sierra mágica y del momento mítico en el que los dos mundos se encuentran».

Jorge Armestar decidió retratar la fiesta del Jarramplas en blanco y negro. El blanco y negro es delicado. Una cosa es el grano y otra el ruido: eso lo saben bien los fotógrafos: el grano es bonito. El ruido es feo. Primero hay que conocer la fiesta: hay que ir varios años. Hay que informarse. Hay que mezclarse, observar, elegir dónde posar el ojo. Aprender a mirar es tan difícil… Nuestro cerebro está programado para la belleza: es una de sus características más hermosas. Recordamos paisajes bellísimos sin los postes de luz o las vallas que los atraviesan. En las fotos salen: hay que elegir un punto de vista, hay que integrarlos o eliminarlos. Lo mismo que los coches aparcados en las ciudades o las baldosas sueltas o cualquier elemento que estorbe.

Pero, sobre todo, hay que saber qué se encuadra y qué no. Porque una imagen, o muchas imágenes sobre un tema, lo que hacen es contar una historia. Contar historias. A veces pienso que el hombre fue a la luna para poder contarlo después. Piensen: «Llamadme Ismael», «Nació con el don de la risa y la certeza de que el mundo estaba loco», «Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos», «Ayer vino Gertru. No la veía desde antes del verano», «En un lugar de La Mancha», «Las cosas podían haber sucedido de otra manera y, sin embargo, sucedieron así», «Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo», «Es una verdad mundialmente reconocida que todo hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa», «La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia».

Otros eligen la palabra, otros la cámara y el ojo. Otros, transformar una tragedia (no es un drama, Lorca: la Bernarda es tragedia) en un relato con otro tipo de lenguajes: unos aros, unos huevos, unas cintas, un busto de metal punzante y amenazador. ‘Genoma B’ se estrenó en la pasada Muestra Ibérica de Artes Escénicas y ya hablé de ella. Hay terror y hay humor y hay lucha.

De todas esas cosas, también, supo mucho (entre otros) una escritora que se llamó Virginia Woolf. «Tenía una habitación propia. Un cuarto luminoso, pequeño y ordenado, casi como una celda, sobrio, que construyó en Monk’s House, su casa de Rodmell, con las ganancias de su novela ‘Orlando’». Así la presenta Jesús Marchamalo en un libro ilustrado por Antonio Santos (escultor y pintor también) que se titula ‘Virginia Woolf, las olas’, que ha editado Nórdica. Todos ellos (y el editor, Diego Moreno, al que amamos con pasión) estarán en Badajoz en el Club de Lectura Viva que coordina el escritor Miguel Ángel Carmona. Es una colección que se llama ‘Autores con prenda’ y que ya se ha ocupado de Kafka, de Baroja y de Pessoa.

‘Los 20 de enero’. Exposición de fotografías sobre Jarramplas, de Jorge Armestar. Asamblea de Extremadura.

‘Genoma B’. Compañía Albadulake. Viernes, 6 de abril. 21.00 horas Sala Trajano (Mérida).

‘Virginia Woolf, las olas’. Jesús Marchamalo, Antonio Santos y Diego Moreno. Viernes, 6 de abril. 20.20 horas. Biblioteca de Santa Ana (Badajoz).