Abriendo camino en la gimnasia

Ser el primer juez hombre de gimnasia artística femenina de Extremadura está bien. Pero si además eres el primer juez nacional en puntuar un Campeonato de España de chicas, y también el primer y único juez internacional de gimnasia artística femenina español, se puede decir que es algo de lo que no puede presumir cualquiera. Pero sí Andrés Fernández Mancha (Guareña, 1978).

Lo de la gimnasia artística le viene desde muy pequeño. «Me ha gustado desde siempre, pero no tuve ocasión de practicarla hasta que llegué a la universidad». La vocación de juez le llegó más tarde. «Cuando terminé la carrera montamos un club y empecé a trabajar como entrenador. Poco a poco me fui dando cuenta que me atraía bastante la labor de los jueces y me preparé para ser juez de gimnasia artística», aclara.

La gimnasia es un hobby que practica en su tiempo libre. Su trabajo está en la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, donde ejerce como técnico superior de educación física.

Pese a ser un mundo bastante igualitario, tradicionalmente la gimnasia artística masculina ha estado puntuada por hombres y la femenina por mujeres. «Esto afortunadamente está cambiando y cada vez hay más mujeres puntuando a chicos y más hombres a chicas, como es mi caso», cuenta el juez.

El camino no ha sido fácil. «Hay que entrenar muy bien la vista, porque son ejercicios muy rápidos y hay muchos aspectos a los que atender que influyen en la nota final de las gimnastas. También hay que entrenar la mano, ya que los jueces escribimos en tiempo real el ejercicio que están haciendo con símbolos sin mirar el papel», explica.

Además de la constante preparación, los jueces tienen que actualizarse cada cuatro años y pasar unos cursos y exámenes muy exigentes, en los que si no demuestran el nivel pueden llegar a descender de categoría.

Los Juegos del Mediterráneo, recientemente disputados en Tarragona, han sido su última experiencia y el resultado ha sido gratificante. «Es la primera vez que puntúo en esta competición, aunque durante esta última temporada he estado puntuando en algunas pruebas de la Copa del Mundo», dice el juez Fernández. Entre sus próximos proyectos se encuentra el Campeonato de Europa Sénior que se disputa del 30 de julio al 5 de agosto en Glasgow (Escocia).

Un sueño

«Los Juegos Olímpicos son la máxima representación deportiva del mundo y sería una gran ilusión y un sueño cumplido poder representar a mi país y por supuesto a Extremadura en en los próximos, en Tokio 2020», afirma.

Aunque es juez desde el año 2000, no fue hasta el 2013 cuando adquirió la categoría internacional. Andrés Fernández se siente satisfecho y reconocido con su trabajo, «a nivel nacional la Federación Española de Gimnasia está contando conmigo para asistir a competiciones importantes como parte del equipo nacional de gimnasia artística femenina». Es reconocido en toda España y está considerado como juez de alto rendimiento por la Junta de Extremadura, reconocimiento que le enorgullece aún más viniendo de su región natal.