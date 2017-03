Adolfo Muñoz: «La clave es la plantilla, no sólo los titulares»

La única diferencia es que ahora quedan menos partidos, pero sí, tuvimos una ventaja que siete puntos que perdimos. Por eso ahora no debemos relajarnos. Tenemos que ser muy cautos e ir con pies de plomo. Quedan once jornadas todavía, son muchas aún». Adolfo Muñoz, entrenador del Cacereño, hacía esta reflexión desde su localidad natal, Pueblonuevo del Guadiana, en el día de descanso del líder. Al tiempo, da como fórmula del éxito momentáneo el valor del colectivo. «La clave es la plantilla, no solo los que juegan más, sino que todos son muy valiosos».

Adolfo Muñoz ya recordó el dato a sus futbolistas en la primera charla semanal, el pasado lunes. Y va en la misma línea que las manifestaciones del director general verde, Rafael Rojas. En el horizonte está el partido del domingo ante el Calamonte (12.00 horas, Príncipe Felipe). «No nos podemos relajar. Ya lo he advertido», insistió el técnico sobre lo que resta, quien sigue alertando ante los peligros de la euforia: «el calendario es muy difícil, y tendremos partidos muy complicados porque la mayoría se jugarán mucho ante nosotros».

Como Rojas, Muñoz también cita como alternativa a Coria, «que tiene un equipazo» y que ve normal que pelee más arriba incluso del tercer puesto que ocupa actualmente, a solamente tres puntos del Badajoz.

Pero el entrenador del líder confía en la actitud de los suyos y ya tiene definido inexcusablemente el objetivo de ser campeón e intentar el ascenso. «La clave para estar ahí arriba es la plantilla. No solamente los que juegan más, sino que todos son muy valiosos», dijo Adolfo, para particularizar en hombres como Pablo Molina, sustituto de Santi Polo en el lateral izquierdo («es un chaval estupendo que se merece jugar mucho por cómo trabaja»), Juanfran Ortiz, el suplente del meta Camacho («hicimos un gran fichaje, puede también jugar con plenas garantías si se necesita en cualquier momento») o los últimos en llegar, el central Abdel, el media punta Miki Ruiz y el delantero Gerard Artigas.

«Estoy contentísimo con todos. Lo que están haciendo todos ellos es sumar y el equipo lo está agradeciendo», analizó. Otros dos jugadores, en este caso juveniles del Fundación del Cacereño, el lateral Jaime Polo y el media punta Chema, completan algunos entrenamientos. Hasta ellos contribuyen al líder.