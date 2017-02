Aitor, el Sergio Ramos azulgrana

Los dos son, originariamente, laterales derechos, aunque ambos se ponen al servicio de sus clubs para jugar «donde diga el entrenador». Curiosamente, ambos terminan ejerciendo de centrales cuando las cosas se ponen feas. Lucen un físico espectacular, melenas al viento y se caracterizan por no dar por perdida una pelota. Les gusta el cuerpo a cuerpo, la intensidad a altas revoluciones y, sobre todo, el juego aéreo. Especialidad de la casa. Y los dos saben, perfectamente, qué se siente al marcar un gol a vida o muerte en el último segundo. El Extremadura ha encontrado en la figura de Aitor Fernández a su ‘Sergio Ramos’ de excepción. Su bellísimo remate de cabeza en el minuto 93 ante El Ejido provocó un terromoto de locura azulgrana en el Francisco de la Hera. Con su testarazo, Aitor hizo estallar en pedazos la caldera azulgrana que estaba aliñada con altas dosis de nervios, tensión, intensidad y emoción a raudales. «Fue una locura. La vi llegar muy bien. Venía como con música. Me vi muy sólo. Y me dije, esto viene perfecto. Como un caramelo. Cuando la rematé, ya sabía que iba para adentro», comenta el protagonista.

Este asturiano de la cosecha de 1986, curiosamente la misma que Sergio Ramos, llegó en el mercado invernal a Almendralejo procedente de Ucrania, donde ni futbolística ni personalmente le habían tratado bien. Desde su salida del Mirandés en el 2015, Aitor llevaba dos años confuso. Sin suerte. Sin equilibrio. Por eso, cuando el balón entró para adentro, «me acordé de mi familia y de mi chica. De lo mucho que me han apoyado en estos momentos. He tenido muchos problemas dentro y fuera, pero siempre relacionados con el fútbol. Cuando tienes algo que quieres tanto y crees que están siendo injustos contigo, duele mucho». Pero la ruleta del fútbol da vueltas «y ahora soy feliz en Almendralejo. He llegado a un sitio perfecto para mí, con gente tranquila y amable, parecida a mi forma de ser».

El bravo defensor azulgrana reconoce que nunca había marcado un gol con tanta importancia en el descuento. «No ha parado de sonar el teléfono y recibir mensajes. Ha sido tremendo. Tampoco marco muchos, la verdad. Así que no está mal».

Aunque es lateral derecho, ante las circunstancias Sabas lo ha alineado en el lateral izquierdo y de central. Aitor tiene claro que la clave del buen momento azulgrana es «el vestuario que tenemos. Es increíble. Cuando entré en él, ya percibí que había algo distinto. Estamos unidos y con mucha hambre de crecer y mejorar. Somos como niños chicos, que sabemos que tenemos que ir a por ese objetivo como sea».

Aitor dice estar convencido de la permanencia del Extremadura. De momento, su agónico gol saca 22 jornadas después al equipo del descenso. El fútbol le ha regalado al asturiano una oportunidad de ser feliz.