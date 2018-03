El Al-Qazeres se acaba rindiendo

Faltó continuidad en el juego de un Nissan Al-Qazeres Extremadura que tras un buen inicio fue siempre a remolque en un encuentro intenso y muy disputado. Sin embargo, las ventajas siempre eran para un Araski intratable en defensa que obligaba a las extremeñas a un gran desgaste. Hasta que el enésimo arreón local, en el inicio del ultimo cuarto, acabó siendo definitivo (70-58).

El Al-Qazeres apuraba en Vitoria sus opciones de engancharse al tren del playoff y salió a por todas a la pista de un Araski que también necesitaba ganar en casa. De entrada locales y visitantes protagonizaban un inicio algo dubitativo. Las extremeñas fueron las primeras en salir del pozo inicial, con un 0-5 que duraba poco. Mediado el cuarto las locales habían conseguido neutralizar la renta visitante e incluso darle la vuelta al marcador con Diallo y Aldalur muy acertadas (11-9).

El toma y daca era constante, hasta que un nuevo triple de Aldalur colocaba a Araski con 5 puntos de renta (20-15, min. 9). Montenegro conseguía en la recta final superar la férrea defensa local y acortar distancias (20-17).

La dinámica no cambiaba en el inicio del segundo cuarto y Joy Brown Adams volvía a meter a las visitantes en el partido (24-23, minuto 15).

Brooque Williams ponía por delante a las visitantes en la recta final (26-28), aunque un triple de Tudanca en los últimos compases de la primera mitad colocaba el 31-28 en el luminoso.

SEGUNDA PARTE / Las cosas se complicaban para Al-Qazeres en el inicio de le segunda mitad. Poco a poco, el Araski conseguía abrir un pequeño hueco para plantarse con un 43-36 (min. 26). Entonces, Montenegro y Williams firmaban un parcial de 2-8 que dejaba elas espadas en todo lo alto de cara al cuarto decisivo.

Pero lo del Al-Qazeres era nadar para morir en la orilla una y otra vez. Los arreones de las vitorianas tenían como consecuencia un 50-44 en el inicio del último cuarto y obligaban de nuevo al Al-Qazeres a esforzarse al máximo para no desengancharse, aunque esta vez tardaba en llegar la reacción y el técnico visitante tenía que pedir tiempo a falta de 5:43 para el final (56-48).

No sirvió de mucho. De ahí al final del encuentro Araski supo controlar en defensa para no dar opciones a un rival que lo intento, pero que ya no pudo.

3Lacturale Art Araski: Izaskun García (3), Miren Aldalur (11), Umo Diallo (6), Marta Tudanca (14), Julie Forster (5) --cinco inicial-- Cristina Molinuevo (10), Irati Etxarri, Natalie Van Den Adel (8), Naroa Agirre (0), Laura Pardo (8), Izar Bedia, Roseli Silva (5)

3Nissan Al-Qazeres Extremadura: Esther Montenegro (8), Brooque Williams (21), Mariona Martín (5), Miriam Forasté (8), Joy Brown (12) --cinco inicial-- Silvia Romero (0), María Romero (1), Laura Quevedo (3), Elan Corrales (0).

3Marcador por cuartos: 20-17, 31-28 (descanso), 45-44 y 70-58.

3Árbitro: Asunción Langa y Vicente Martínez. Sin eliminadas.

3Pabellón: Mendizorrotza.

3Espectadores: 300.

araski 70

al-qazeres 58