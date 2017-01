El Al-Qazeres, muy dispuesto a retomar la buena dinámica

Estrena horario el Al-Qazeres Extremadura, que recibe esta tarde (18.00 horas, pabellón Serrano Macayo) al Embutidos Pajariel de Bembibre . Lo hace de forma ocasional, abandonando por un día los viernes por la noche que se han hecho clásicos en el baloncesto local. Paralelamente espera que eso suponga también un cambio de rumbo en el equipo después de dos partidos francamente flojos ante Campus Promete y Spar Citylift Girona.

Esas dos derrotas no han provocado un ápice de nerviosismo en las cacereñas, que disfrutan de un colchón importante respecto a los equipos que luchan por la permanencia y de hecho continúa ocupando posición de ‘playoff’ por el título. Pero conviene volver a la senda de la victoria por una razón más allá de lo clasificatorio: llegar en una buena dinámica a la Copa de la Reina, que es dentro de dos semanas.

Según Jacinto Carbajal, la plantilla ha transmitido buenas sensaciones en los últimos días a juzgar por la actitud en los entrenamientos. «Ha sido la semana más tranquila y normal después del parón de Navidad. No ha habido contratiempos y hemos entrenado duro, yendo fuerte, algo que no habíamos conseguido todavía en el 2017. Eso nos ayudará a ser más competitivas», afirmó el entrenador.

Sí. Los pequeñas lesiones sufridas por Pam Rosanio (en un gemelo) e Irena Vrancic (torcedura de tobillo) en los minutos finales del partido de Fontajau no han ido a más, por lo que estarán a tope para recibir a un oponente que no llega precisamente en un buen momento.

«BACHE» / Carbajal ensalzó las virtudes del Pajariel Bembibre («es un equipo con gente veterana, que sabe jugar bien, sobre todo en casa»), pero también reconoció que está «en un bache». Las tres derrotas consecutivas desde que empezó el año lo corroboran, pasando de luchar abiertamente por estar en la Copa --se le escapó en el último partido-- a bajar hasta el cuarto puesto por la cola.

A modo de advertencia para quien piense que el encuentro puede ser sencillo puede recordarse lo sucedido en la primera vuelta, cuando el Pajariel sacó de la pista al Al-Qazeres (claro 88-69). «Aquel día demostraron que son un equipo con mucha capacidad para anotar», apuntó el técnico local.

En todo caso, en lo que centra sus energías es en que las suyas den el mejor nivel: «Queremos disipar las dudas que puedan haber surgido en estos dos últimos partidos y creo que va a ser así. Espero que lo bien que hemos entrenado esta semana nos sirva para entrar más metidas en el partido que ante Campus Promete y Girona. Empezar muy concentradas estaba siendo una de nuestras señas de identidad».

Además, descartó que la mente esté puesta en la Copa. “Para lo único que hablamos de la Copa es para decir que no se habla de la Copa”, resaltó Carbajal, que postergó la preparación del encuentro de cuartos ante el Gernika a los días previos. «No nos vamos a volver locos. Es un equipo al que conocemos bien», apostilló.

EL FICHAJE / Se sigue sin fichar a una base que sustituya a Carla Nascimento. «Estamos igual que la semana pasada. Ha habido alguna opción que no ha fraguado, como ya había pasado anteriormente», comentó Carbajal. «Vamos a seguir atentos a si alguien de las características que buscamos se queda libre», añadió. Según dijo, la disposición de Mariona Martín e Irena Vrancic con las riendas del equipo está siendo «de diez»: «No estaban fichadas para ese rol. No es lo mismo hacer una rotación de 15 minutos que llevar el peso. No podemos pedirles más. Y estoy convencido de que se van a ir amoldando cada vez mejor a la situación».