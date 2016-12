El Al-Qazeres disputará en Girona la fase final de la Copa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Sigo sin entender a las instituciones de este país, cuanto más dan por saco desde Cataluña, más premios les dan, no entiendo como le conceden la fase final de la Copa de la Reina a una ciudad y un recinto donde no se ve ni una sola bandera de España. Todo esto me produce asco y vergüenza.