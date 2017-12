El Al-Qazeres espabila a tiempo

El Nissan Al-Qazeres Extremadura acabó aterrizando de pie después de un viaje de 45 minutos en un auténtico tobogán de partido. Ganó por 88-76 en la prórroga al Lacturale Araski, lo que le permite mantener intactas las opciones de entrar en la Copa de la Reina, aunque para ello sigue casi obligado a ganar en Gernika y en la última jornada de la primera vuelta al IDK Gipuzkoa en casa.

Es algo que ha ocurrido ya otras veces: las chicas de Jacinto Carbajal son sumamente inconstantes en su esfuerzo, sobre todo Shayla Cooper y Alexis Jones y sobre todo en defensa. Las dos norteamericanas son absolutamente maravillosas (ahí están, una vez más, sus estratosféricos números), pero tienden a cogerse vacaciones a mitad de los partidos.

En esta ocasión el equipo necesitó verse diez abajo en el último cuarto para apretar en su propia canasta y remontar, justo cuando el Araski ya olisqueaba el triunfo. Cooper y Jones fueron decisivas martilleando el aro rival, pero aliadas con esa tanqueta llamada Joy Brown Adams, alguien capaz de hacer 28 de valoración lanzando solo siete veces a canasta. Sus 16 rebotes fueron oro puro en un día tan nublado.

Fue el partido de los parciales y también el del regreso de Julie Forster, aplaudida en la presentación. Sigue siendo la misma lapa, correosa y competitiva, que ayudó de forma decisiva al ascenso y a la permanencia del Al-Qazeres. Por momentos pareció ganar el duelo con Cooper, una jugadora de mayores capacidades técnicas y físicas, pero que debería tomar nota de la regularidad y concentración de su compatriota.

No empezó mal el conjunto local, que concluyó el primer cuarto por delante (20-15). Enfrente se encontraba a una plantilla más larga, pero con menos jugadoras desequilibrantes. El banquillo cacereño, con menos rotaciones que nunca, totalizó los dos puntos de Miriam Forasté.

Las vitorianas dieron un considerable acelerón en el segundo cuarto castigando los numerosos despistes defensivos de su rival, que también se comió varias posesiones. Arrate Agirre aparecía además como referencia ofensiva y al Al-Qazeres le tocaba remar al descanso (31-41).

MÁXIMA EMOCIÓN / Empezó a demostrarse que cuando las extremeñas quieren, pueden. De un preocupante 33-45 (min. 23) se pasó en un abrir y cerrar de ojos al 46-47 (min. 26). Adams no estrenó su casillero de puntos hasta ese justo momento, pero estaba mereciendo mucho más reconocimiento, porque Cooper y Jones iban y venían.

El signo de este equipo es vivir por ellas y morir por ellas. Algo de esto último sucedió a continuación, sin apenas transición posible. El Araski encadenó un 1-13 que volvía a poner cuesta arriba la victoria.

Con 51-60 arrancó el último. Y entonces por fin apareció con solidez ese Al-Qazeres fascinante, el que sella su aro con una zona perfecta y corre para anotar a base de mortales dentelladas.

Resultó espectacular que en los nueve siguientes minutos, las vascas solo consiguiesen anotar cinco puntos. El escenario previo quedó dinamitado: parcial de 14-0 y del 58-65 faltando 4:35 al 70-65 con 58 segundos por delante. Aquello se venía abajo, claro.

Pero era pronto para celebrar nada. Una mala gestión de la jugada final (había que haber hecho falta ganando por tres puntos) acabó en un triple de Agirre que forzó la prórroga (72-72).

No se cumplió entonces la vieja norma de que el que viene desde atrás es el que suele ganar en el tiempo extra. Alexis Jones estaba definitivamente desatada y dejó claro que no quería irse para casa con derrota: clavó dos triples en las dos primeras posesiones, acabando con 29 puntos y 7 asistencias. El Araski se vino abajo entonces y capituló por fin. Lección: para someter a este Nissan Al-Qazeres no basta con hacerlo bien durante 30 minutos. HSClB

al-qazeres 88

araski 76

3Marcador por cuartos: 20-15, 31-41 (descanso), 51-60, 72-72 (final del tiempo reglamentario), 88-76 (final prórroga).

3Árbitros: Guillermo Ríos y David Planells.

3Pabellón: Serrano Macayo.

3Espectadores: 600.

3Nissan Al-Qazeres Extremadura: Carla Nascimento (7), Alexis Jones (29), Joy Brown Adams (10), Shayla Cooper (27), Esther Montenegro (13) --cinco inicial-- María Romero (0), Mariona Martín (0), Elena Corrales (0), Miriam Forasté (0).

3Lacturale Araski: Izaskun García (8), Arrate Agirre (21), Marta Tudanca (4), Julie Forster (7), Natalie Van den Adel (7) --cinco inicial-- Cristina Molinuevo (0), Irati Etxarri (8), Ane Aldalur (7), Umo Diallo (8), Roselis Silva (6).