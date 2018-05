El Al-Qazeres ficha a Paula Ginzo e intenta la vuelta de Julie Forster

El movimiento en el mercado del Nissan Al-Qazeres Extremadura parece centrarse esta semana en el juego interior. Ayer mismo anunció la incoporación de la pívot cántabra Paula Ginzo, procedente del Movistar Estudiantes, y, según pudo saber este diario, también ha lanzado las redes sobre Julie Forster para que regrese a sus filas. La norteamericana fue clave en el ascenso de 2016 y en la notable temporada siguiente, clasificación para la Copa de la Reina incluida. Esta última campaña ha militado en el Araski.

Lo confirmado por ahora es que Ginzo vestirá de verde y amarillo en la 2018-19. Se trata de una prometedora jugadora de 20 años que, con 1,88 de estatura y nacida en Santoña, viene de debutar con éxito en la Liga Dia. Con el Estudiantes ha promediado 8 puntos, 7,5 rebotes y 11,7 de valoración. Dentro de la negra temporada de su equipo, colista con solo dos victorias, ha sido de lo poco salvable.

«La proyección de esta joven jugadora es abrumadora», sostiene el Al-Qazeres en un comunicado, en el que también destaca su condición de internacional en categorías inferiores. Con España se ha proclamado campeona continental en las categorías sub-16, sub-18 y sub-20. «Nos va aportar mucha energia, gran reboteadora y capaz de pelearse con pivots más grande. Su ilusión nos vendrá muy bien para el nuevo proyecto», comenta sobre ella el nuevo entrenador del equipo cacereño, Jesús Sánchez.

Se le tiene reservado un buen protagonismo, aunque en principio no como titular. Su llegada deja difícil la renovación de Miriam Forasté, pero de momento no se descarta.

FORSTER Y FERRARI / De mayor envergadura es la operación que se ha montado para recuperar a Julie Forster, quizás la extranjera más importante de la historia de la entidad. Sus números tanto en Liga Femenina 2 como en la máxima categoría resultaron muy llamativos. En el Araski no ha terminado de estar al mismo nivel (de 13,8 puntos a 9,6; de 11,5 rebotes a 8,9) y está estudiando la propuesta que se le ha hecho desde Cáceres con la idea de que sea la ‘4’ titular. Es una jugadora que asegura una gran capacidad de sacrificio y que no necesita un gran protagonismo ofensivo para estar a gusto. De momento no se ha recibido su respuesta. También se está buscando una ‘5’ de envergadura.

En cuanto al juego exterior, al fichaje ya anunciado de la base Gaby Ocete se unirá en breve el de la escolta Paola Ferrari. Máxima asistente y máxima anotadora de la Liga Dia volverán a jugar juntas, como vienen de hacer en Mann Filter y Gipuzkoa. El preacuerdo que existe con Ferrari está preparado para ser rubricado definitivamente. Anunciada la renovación de la joven María Romero --su hermana Silvia también seguirá--, se dan por hechas también las de otras jugadoras ‘de la casa’ como Elena Corrales y Carla Nascimento. A quien se ha dado por perdida ya es a la alero Joy Brown Adams, que ha preferido una oferta superior económicamente. Pero no importa: ya se trabaja en la alternativa.