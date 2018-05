El Al-Qazeres planea dar prioridad a las nacionales y las comunitarias

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

De acuerdo con Viriato, y si de paso si se renueva a Miriam Foraste..., creo que junto a las de las hermanas Romero sería otra buena noticia. Lo de Mariona Martín no estaría de más estudiarlo, la pasada temporada no rindió a su nivel porque no encontró confianza del cuerpo técnico. Suerte al equipo y que nos sigan haciendo disfrutar