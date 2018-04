El Almendralejo apela al orgullo y la profesionalidad para salvarse

Extremadura se juega este domingo tener el próximo año tres representantes en la máxima división del fútbol juvenil. Con el Diocesano ya salvado por séptima temporada consecutiva, la última semana de competición ha deparado una jornada de infarto para el Almendralejo, el otro representante regional en la élite juvenil. Los de Ángel Gutiérrez Angelito tenían todo a favor para haber logrado la permanencia después de una primera vuelta de ensueño donde llegaron a ser líderes y acabaron en mitad de la tabla. Sin embargo, la segunda vuelta ha sido catastrófica. Solo ha sumado nueve puntos y esto le ha dejado tocado para los últimos partidos. Especialmente dura fue su última derrota en Ávila ante el Colegios Diocesanos merced a un polémico penalti que desató la ira en el club almendralejense. En su perfil social de Twitter llegó a denunciar públicamente que la liga estaba «adulterada», después de haber escuchado conversaciones sospechosas entre el árbitro del encuentro y directivos del club abulense, rival directo por la salvación.

La última jornada de liga será con horario unificado. Todos juegan el domingo a las 12.00 horas. Dos equipos se disputan dos plazas de permanencia y eludir dos puestos de descenso. En la pomada, por este orden clasificatorio, Almendralejo (30 puntos), Unión Adarve (29), Alcobendas (28) y Colegios Diocesanos (27). Según la tabla, Almendralejo es el que mejor lo tiene, pero según el rival, no tanto. Los de Angelito se miden al Atlético de Madrid, al que solo le vale el triunfo para ser campeón. Jugarán en el campo de césped artificial de la piscina, en el polideportivo de Almendralejo. Ahí han mordido el polvo grandes equipos este año, «pero sabemos que será muy difícil. No vamos a renunciar a nada y sabemos que en un partido puede pasar cualquier cos»”, apunta Angelito. El empate les sirve para salvarse.

LOS RIVALES / Pero, ¿qué pasaría en caso de derrota? En esa posibilidad anda más preocupado el Almendralejo. Unión Adarve juega en su feudo ante Aravaca, que no se juega nada. Todo apunta a que los madrileños no tendrán problemas para salvarse. El meollo de la cuestión se centra en Alcobendas y Colegios Diocesanos. Ambos juegan fuera. El primero ante el Real Madrid en Valdebebas. El segundo ante el Valladolid en Pucela. Sus rivales no se juegan nada, pero son dos equipos muy superiores. «Claro que no estás tranquilo porque están pasando cosas muy raras», dice Angelito, quien no se olvida que este pasado fin de semana el Unión Adarve ha ganado con mucha comodidad en Leganés, muy superior en la tabla. «Yo confío en la profesionalidad de grandes equipos como Real Madrid y Valladolid. He podido hablar con Víctor (técnico emeritense del Valladolid) y me ha dicho que por su parte que no nos preocupemos porque van a salir a muerte. El Colegios Diocesanos también se la formó a ellos», comenta.

Y es que Angelito sigue muy dolido con lo ocurrido durante el pasado fin de semana. Almendralejo podía haber sellado media salvación empatando en Ávila, pero cayó por un inexistente penalti que se ha podido ver colgado en redes sociales. «Lo que me pasó en Ávila no me ha pasado nunca. Fue una impotencia brutal. El árbitro nos machacó desde el minuto uno y terminamos todos llorando en los vestuarios·. El técnico acabó expulsado junto a dos de sus titulares, entre ellos el portero. No jugarán el último partido.

Almendralejo confía en que Alcobendas y Diocesanos no ganen, aunque se centra en sus propias posibilidades y tratar de pescar un punto en casa ante el Atlético. Por eso hace un llamamiento público a la afición de Almendralejo para que acuda en masa para arropar el domingo a los suyos. «Pase lo que pase, con las dificultades y deficiencias que tenemos como club, habremos hecho una enorme temporada», sentencia Angelito.

Felices / Con más tranquilidad y menos agobios terminará el sábado (16.00 horas) el Diocesano su campaña visitando al Rayo Majadahonda. Adolfo Senso, su entrenador, es consciente de que repetir tantas veces la salvación puede hacer que la gente se olvide de la enorme dificultad que entraña, «pero nosotros lo valoramos muchísimo. Cada año más».

Nuevamente, Pablo Margallo se ha marchado a hacer entrenamientos a Valdebebas con el Real Madrid. Senso confirma que su fichaje por el club blanco está a punto de concretarse.