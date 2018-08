Alonso dice que no pudo hacer nada para evitar el accidente

Cara de dolor o de susto en Fernando Alonso al acabar la carrera y pasar por la zona de entrevistas antes de comparecer frente a los comisarios para explicar su punto de vista sobre el accidente. “Por ahora, estoy bien. Habrá que esperar a que baje la adrenalina para saber cuánto duele”, desveló el asturiano antes de relatar su visión de accidente.

"Vi por el retrovisor que venía bloqueando Hulkenberg, pero no sabía dónde meterme. Fue un accidente parecido al 2012. En aquella ocasión penalizaron una carrera a Romain Grosjean. Sé que nadie lo hace a posta, pero hay que poner freno. Es difícil de entender”.

De aquel 2012 llegó una solución técnica obligatoria desde este año en los monoplazas, y que tras 10 años de carrera parece ya integrada en la estética de los monoplazas, un arco de seguridad que en Bélgica resutó útil por primera vez. "El halo protege bastante y no sé si exactamente lo rocé al pasar por encima de Leclerc, pero es una buena medida para la seguridad en la Fórmula 1", concluyó Alonso.

"Una carrera tranquila"

Del accidente de la salida, apenas se libraron los tres o cuatro primeros coches. Sebastian Vettel y Lewis Hamilton dirimieron su particular batalla en la cabeza desde que se apagaron los semáforos. “Arranqué bien pero Lewis me echó mucho hacia la izquierda en la primera curva”, relató Vettel, que sabía que tendría “una oportunidad en Les Combes. Aprendimos del año pasado y metimos menos ala en los coches para tener esa punta de velocidad”.

El alemán reconoció que después de la primera vuelta "fue una carrera tranquila. Tiré más en el primer stint y en el segundo me dediqué más a controlar. No ha sido fácil pero me he divertido, Es bueno pasar todo el tiempo que puedas sobre esta pista y más que con este coche” explicó el alemán, encantado con su victoria, la quinta en Spa, con su coche —el más rápido en este momento— y especialmente el propulsor: “mi felicitación a todo el equipo, sobre todo los chicos de motores”, dijo por radio al cruzar la bandera a cuadros

El Ferrari es un avión. Ahora disponen de un coche ganador mucho tiempo después. “Me pasó en la recta como si no existiera. Tienen algo extra en los coches y cuando me adelantó me arrancó las pegatinas”, describió Lewis Hamilton, sabedor de que en Monza, la próxima carrera volverán a “sufrir”.