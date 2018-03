Álvaro López, empresario: «Con apoyo o sin él, vamos a llevar al Cacereño a la Segunda División»

Desde hace siete años vive a caballo entre México y el resto del mundo. El chileno Álvaro Mauricio Leoncio López Zúñiga (9 de septiembre de 1971, Valdivia) también tiene también nacionalidad peruana. Una amalgama de nombres de marca salen a relucir cuando se entrevista a este empresario llegado al Cacereño que se jacta de haberse hecho millonario vendiendo Pokemon y soportes de Iphone que no duda en denunciar que no ha encontrado ayuda al llegar por parte de las instituciones, al tiempo que afirma que «con apoyo o no, vamos a llevar al club a Segunda».

–Directamente, ¿qué será del Cacereño con Álvaro López? ¿Dónde llegará?

--Es evidente que estamos en Tercera todavía, pero esto es una de las cosas positivas de este proyecto. Donde hay tierra fértil, se puede crecer. Así que esperamos crear un equipo de categoría para Extremadura, de Segunda.

–Y para ello, ¿qué plazo se han puesto?

–Alrededor de cinco años.

–¿Qué se ha encontrado en este tiempo en el club? ¿Alguna sorpresa en relación a lo que pensaba?

–Estamos en un club que ha hecho cosas bien, con unos años deportivos bastante buenos, pero que en los últimos tiempos ha entrado en dificultad y se haya buscado una salida y una solución. Sabíamos que íbamos a encontrar problemas, y de ello lo que más nos ha molestado y sorprendido ha sido la poca cooperación por parte de las instituciones, también con respecto a las deudas. Llegando nuevos propietarios lo normal es que uno pueda pactar, pero aquí todo han sido amenazas pistola en mano, 24 horas, sobre embargos, remates… hemos tenido que afrontar un nivel de agresividad contra el club sin cooperación. Eso sí sorprendió negativamente. Nos decían: «Es que tienen que hacer esto y esto». Llegan órdenes de embargo, nadie nos avisa… estuvieron muy enojados con nosotros, mientras nosotros estamos aquí para intentar construir y cooperar. Nos hemos encontrado con limitaciones que no ayudan en nada. Los ingresos son nulos y tenemos que ver cómo pactar y distribuir. Hay poco apoyo comercial y empresarial. Si no tuviéramos espaldas financieras, probablemente el club estaría con problemas muchos más graves de lo que la gente se imagina.

–O sea que, apoyos de instituciones y empresarios, cero…

–Hasta este minuto, casi cero.

–¿Y esto se va a reconducir?

–Tenemos un plan de trabajo que no tiene nada que ver con el apoyo externo. Nos ayuda muchísimo que haya cooperación, pero tenemos una estructura que, con apoyo o sin él, vamos a llevar a Segunda A, les guste o no. Lo vamos a hacer. IQ Finanzas Europa es el apoyo financiero casi al 100 por 100. Hemos tenido ya pequeños grupos de empresarios que tienen interés en ver un Cacereño más grande. Se han creado expectativas. Hay un equipo excepcional, tanto en lo deportivo como en lo financiero. Tenemos capacidad administrativa, financiera y deportiva. Tampoco el dinero soluciona todos los problemas. Te puede dar una buena primera temporada o incluso dos, pero no vas a ninguna parte a mediano plazo. A mi juicio, que he sido empresario durante casi 30 años, pues empecé muy jovencito, tenemos una estructura supersólida. He hecho esto al menos 20 veces.

–Como hombre de negocio que se acaba de calificar, ¿no considera que el fútbol es un negocio de altísimo riesgo?

–Al contrario. Es muy bajo el riesgo. Uno se encuentra que la mayoría de oponentes están muy mal preparados. Es de risa absolutamente. La tarea más importante es la administrativa.

–Pero en los campos de fútbol no siempre ganan los mejores...

–Sí. En un año en particular puedes ganar, pero en el mediano plazo es técnicamente imposible. Esta temporada estamos preparando un equipo que, a pesar de que la afición no lo entienda del todo, llegará al cénit en playoff, en lo estratégico como en lo físico. No vamos a llegar con ninguna baja, ni con titulares fuera, ni con jugadores cansados o reventados. Vamos a llegar perfecto. ¿A qué se debe esto? A un plan.

–Ha comentado últimamente que en Cáceres se critica en exceso todo lo que rodea al club.

–Hay desconfianza de la afición, que se siente traicionada. En cierto sentido los entiendo. Como empresario no. Conocí a Antonio (Martínez Doblas) y parte de la gente que lo rodeaba, y el mayor interés que tenía es el éxito del club. Gastaba mucho y perdió dinero. Entiendo que la afición sólo quiera triunfos, pero ha tenido un costo personal y financiero alto. La afición debería hacer un acto de fe y apoyar mejor las decisiones de los profesionales. En nuestro caso, hemos traído profesionales de categoría internacional de larga trayectoria que cuando toman una decisión no están jugando. Luis Puebla no está jugando… esto de querer que jueguen los que dice la barra cuando ellos quieren no tiene ningún sentido. Tenemos que construir un equipo si queremos tener opciones, 4-4-2 o 4-5-1 y no estamos buscando querer un equipo goleador, sino para tener opciones. Hemos hecho una temporada dentro de esta pretemporada y aun así mantuvimos el primer lugar. Está bien planificado todo.

–Hace un par de meses firmó con Doblas el traspaso del club, pero falta poner nombre a las acciones. ¿No es así?

–Creo que no. Son solamente trámites de registro. Está todo hecho. No falta nada.

–¿Habrá un consejo de administración pronto?

–Sí, pero como no somos personas de Cáceres, ni yo, ni Luis Puebla ni Raúl Arias (vicepresidente deportivo), digamos que nos ha costado conocer a las personas y seleccionar. No es solo cooperar. También es importante proyectar el club, que pueda conectar con el ayuntamiento. Un club necesita a la ciudad, no puede vivir apartado. Tenemos capacidades. El club es el embajador de la ciudad y debería ser de total relevancia para los principales actores de Cáceres y apoyar al club de fútbol, que trae recursos y turismo y pone el nombre de la región fuera. Necesitamos que Cáceres tenga un club de categoría y lo vamos a hacer.

–¿Y tienen nombres?

–Tenemos una serie de candidatos y vamos a tener entrevistas con ellos. Esperemos que sea enriquecido y darle relevancia al fútbol femenino, que es el futuro y nos gustaría que hubiera gente joven también. Hay que despertar a las generaciones más jóvenes.

–¿Ha pagado ya la Federación Española el dinero por los derechos audiovisuales?

–Todavía no se ejecuta. De todas maneras, para el volumen de los pagos del club y algunas deudas que arrastra y de sus costos, eso no representa ni el diez por ciento de lo que necesitamos.

–¿En cuánto se puede cuantificar la deuda del Cacereño?

–Hemos estado hablando que esto puede requerir una inversión por parte nuestra cercana a los cinco millones de euros, y no estoy mintiendo. Son cantidades importantes por lo que se quiere hacer. Limpiar las cuentas está dentro de lo normal y aceptable.

–Ya hay una parte de deuda que en efecto ha asumido usted…

–Tenemos el club casi limpio. Con Hacienda al día, con la Seguridad Social al día, que son los acreedores más duros. Todavía nos queda una cantidad importante de pequeñas deudas para los próximos meses. Pero el Cacereño llegará a sus cien años no solo limpio, también presentable.

–Esos cinco millones de euros, ¿en qué periodo?

–Unos tres años. Estamos calculando que las inversiones van a moverse entre los 600.000 y el millón de euros por año, además del costo de la adquisición del club, premios en función de los objetivos que se vayan consiguiendo, las deudas y la recuperación del Príncipe Felipe, que va a empezar las obras pronto. Lamentablemente primero tuvimos que afrontar la mayoría de deudas y quizás por eso nuestro aporte ha sido un poco invisible para la mayoría. Pero una vez está la institución sólida, ya podemos empezar a poner pisos sobre ella.

–Si el equipo asciende a Segunda B esta temporada, ¿el campo tendrá un césped totalmente nuevo para el inicio de la próxima?

–Absolutamente. Además, este verano tenemos como meta sacar a pasear el Cacereño a Alemania. Irnos a hacer una pretemporada con clubs que conoce Luis Puebla para hacer amistosos y posiblemente también traeríamos el club de México. En el mediano plazo el objetivo es construir una ciudad deportiva diferente del Príncipe Felipe, porque para llevar este club a profesional necesitamos un estadio más moderno, más similar a lo que se está utilizando hoy en Europa, que no son grandes estructuras, que son pequeños estadios funcionales, atractivos, y que le dan al público mucha cercanía con el juego. Tenemos como objetivo durante tres años seguir usando el Príncipe Felipe y ojalá en el cuarto y quinto, si no estar en un nuevo estadio, sí tener una fecha definida para uno nuevo.

–¿Estaría más céntrico?

–Eso va a depender un poco del ayuntamiento, porque este tipo de proyectos no dependen de uno mismo o de su pasta (risas). Cáceres se la tiene que jugar por su equipo, porque eso puede ayudar a reactivar la economía de la región. Estamos esperando que el AVE llegue entre el 2019 y el 2020 a la región y quizás podríamos hacer un proyecto inmobiliario donde haya un centro comercial enfocado al ocio paralelamente a la construcción del estadio.

–Con toda esa infraestructura alrededor parece aún más importante que esté más céntrico…

–El club de fútbol de la ciudad es sumamente relevante en la vida y en el desarrollo de una ciudad, y más aún en España, que es un país totalmente futbolero. El fútbol es más potente que el catolicismo. Creemos que más allá de las enemistades, las decepciones o las promesas incumplidas, deberíamos unirnos todos los que queremos que Cáceres se desarrolle y nosotros desde el fútbol podemos ayudar mucho a eso.

–¿Diría que fue un error la contratación de Luis Américo Scatolaro sin que pudiera homologar su título de entrenador en España?

–No, ha sido bueno, porque tiene un estilo duro, ha sido muy exigente, los ha puesto en su lugar a los que tenían los humos sobre la cabeza y los pies en la tierra para que despierten y vean que el fútbol no es pura florecita. Tuvo gran aportación. Logró descubrir jugadores en posiciones importantes y a algunos que no habían tenido oportunidad y eso ya nos da muchas opciones. En lo institucional sí se podría haber hecho mejor, se podría haber estudiado mejor el caso y quizás él en paralelo podría haber estudiado. No hubo mucha motivación. Pero al construir el cuerpo técnico y al llamar a David de Castro, Raúl Castro y Ximo Más es espectacular. Todo, bajo la medida de Raúl (Arias) y Luis (Puebla).

–Fue desagradable lo que ha sucedido en torno a Scatolaro…

–Es normal. Hay cosas peores. No ha sido muy agradable, pero lo encuentro normal.

–¿Cómo está la situación con el anterior cuerpo técnico?

--Es regular. La evaluación que tenemos del anterior cuerpo técnico es buena, mantuvo buen nivel, pero teníamos estructuras y exigencias diferentes, de más nivel, de más dedicación y hubo que hacer un cambio. Ahora aún mantenemos una deuda con ellos que lamentablemente no pudimos afrontar en los momentos que esperábamos por el problema de que, a pesar de haber flujo y dinero, caen cosas fuera de nuestro control con un nivel de urgencia que ha estado dañando el presupuesto. Pero en el mediano plazo espero que todo se resuelva.

–¿Cómo está su bolsillo después de todo lo que está hablando?

–Hemos pasado unos días más duros que otros, pero es normal. Al tener más equipos y empresas tampoco podemos estar sacando dinero de otros ‘santos’ para vestir éste y algunas personas no lo entienden. El Cacereño tiene sus tiempos, pero vamos muy bien.

–¿Se le puede considerar a usted un millonario?

–Los millonarios se evalúan en términos de activos y sí, soy millonario. Mantengo un nivel de activos, no tengo deudas, no tengo cargas mensuales y tengo mis inversiones, pero las personas a veces no entienden que la gente como yo no mantenemos dinero en el banco, tenemos inversiones. Tengo propiedades, restaurantes, clubs de fútbol, cosas que no son dinero en efectivo. Además, en las legislaciones financieras no conviene tener efectivo, el dinero pierde valor. Si le preguntas a Carlos Slim [sexta persona más rica del mundo según la revista Forbes] cuánto dinero tiene en el banco, vas a saber que no tiene nada.

–¿La mayoría en bitcoins?

–Tenemos un volumen importante de bitcoin, lo mantengo como un holding trust, es decir, un grupo de personas donde yo tengo una parte importante. Ahora no le he podido echar mano, porque se vino abajo, pero hay que esperar. En julio sale la nueva legislación de Rusia y eso va a determinar el futuro de los bitcoin.

–¿Se está complicando el sector de las criptomonedas?

–No para los que ya llevamos muchos años. Pero a los novatos les impacta mucho, se asustan. El mercado de las criptomonedas va a ser aceptado y cuando lo sea vamos a pasar de medio millón de dólares de valoración a dos, tres millones, y vamos a empezar a crecer más. Recomiendo invertir en ethereum y bitcoins, aunque sea unos poquitos euros.

–La gente se puede preguntar, ¿el Cacereño va a depender de los bitcoins?

–No, para nada. Además, los bitcoins van a arrasar. Van a valer sobre 80.000 euros en un año y medio o dos.

–Dijo que iba a abrir una oficina en Cáceres…

–Vamos a abrir una oficina de inversiones, pero posiblemente sea en Sevilla. Parte del objetivo de nuestra compañía es educar a las personas financieramente. La gente no se está tomando en serio invertir, ahorrar y trabajar mejor sus finanzas. Solo depender del Estado, de promesas que no se cumplen es una locura.

–¿Lo que sí abrirán será una nueva oficina del club?

–Ya está. Lo que pasa es que como hemos estado pagando un montón de cosas tenemos que apartar un poco de capital para poner el mobiliario. Pero estará operativa en un mes (en las antiguas oficinas de Canal de Isabel II).

–Si no se asciende esta temporada, ¿cuáles son los planes?

–Sería una decepción, porque se ha trabajado bien. Nos afectaría anímicamente, pero no creo que nos afectara ni financiera ni de otra forma. Hay que lograr un equipo que aunque haya una o dos bajas, podamos jugar, también lo tenemos; un equipo que aguante los 90 minutos, lo tenemos; y que llegue al playoff fresco, lo tenemos. Ximo Mas ha estado incluso en Primera. Tenemos los elementos para ascender.

–Con Fran Viñuela hubo algunas problemas...

--Es un jugador de gran proyección. La afición se ha ‘engolosinado’ con él y se ha ganado su cariño, pero le falta para su desarrollo. Es muy importante, pero hay otros jugadores de mayor madurez. Hay que esperar que tenga la cabeza concentrada en el equipo, que por momentos no la tuvo, y esté al 100 por 100. Ha tenido una relativa buena temporada, con seis goles, pero cuatro fueron de penalti. Hay un entendimiento un poco equivocado de su relevancia. Las personas que han llevado el Cacereño arriba no han sido las que la afición más respeta, y me llama la atención.