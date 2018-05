Ambición llerenense en China

«Voy con el objetivo de llegar entre los ocho mejores». El llerenense Álvaro Martín (18 de junio de 1994) encara en China su próximo desafío con la disputa del Mundial. En la madrugada del sábado al domingo, el marchador extremeño espera estar a la altura en la prueba de 20 kilómetros en Taicang. No suele fallar y, como siempre, hace gala de su confianza.

«Me gustaría llegar en mis mejores condiciones, pero he estado tocado hasta febrero. Desde entonces he entrenado muy bien para hacer muy buen papel. No sé exactamente cuál, creo que voy a llegar en mi mejor estado de forma». El campeón de España de 20 kilómetros se expresa así en una entrevista difundida por la Federación Española de Atletismo, donde también habla de su tierra. «Somos la región más pobre de España, se hacen muchas bromas con Extremadura, yo soy de un pueblo pequeño y hay ciertos servicios que no podemos disfrutar, pero ahí viene el sentido de orgullo», dice el siempre diáfano Martín a Miguel Vilaseñor.

La charla también trata de la longevidad de referencias con Jesús García Bragado, con ocho Juegos Olímpicos a sus espaldas, y el extremeño habla de que disfruta con lo suyo. «A mí me gusta mi estilo de vida, que es sacrificado, incluso cuando estoy lesionado estoy fastidiado porque no puedo entrenar. Cuando pierda esas ganas, cuando diga ‘no me apetece entrenar’, lo dejaré». No se pone edad, él que con 17 años ya estuvo en Londres 2012, lo que guarda en su memoria como uno de sus peores recuerdo. «No acabar me supuso una humillación interna, me fustigué bastante con no haber acabado». Habla de su juventud entonces, de su cambio en la preparación en los meses previos, pero nada de eso evita que lo recuerde como una «gran derrota para mí mismo».

Ahora, que ha empezado a prestar más atención al entrenamiento psicológico («hay ciertos aspectos que hay que mejorar»), se ha presentado en Taicang con un objetivo ambicioso y como una de las principales bazas de la selección española. Hace dos años, en Roma, se colgó la medalla de bronce. «El equipo español de 20 kilómetros (él, Miguel Ángel López, Luis Alberto Amezcua, Manuel Bermúdez y Diego García) es fuerte, si todos competimos a nuestro nivel, no es descabellado acabar en el podio».

En China comparte concentración con su pareja y también marchadora Lidia Sánchez-Puebla, que hoy disputa la prueba de 20 kilómetros (10.30 horas). «Que mi pareja sea marchadora hace todo más llevadero, es más fácil apoyar al otro cuando llegan malos momentos», cuenta Martín. El llerenense también cree que el equipo femenino puede estar en el podio y le ve aún más opciones al de chicas de 50 kilómetros, distancia que se estrena en la categoría femenina. Serán cerca de 400 marchadores los que compitan entre hoy y mañana en Taicang.