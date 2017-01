Ángel Becerra, director deportivo del Extremadura UD: «Almendralejo tiene infraestructuras para estar en el fútbol profesional»

Ángel González Becerra (Madrid, 1973) es la figura que tiene el reto de dibujar al nuevo Extremadura UD en tiempo récord. A los 15 años se marchó a El Ejido, donde estuvo 15 temporadas de futbolista. Luego terminó su carrera entre Segunda B y Tercera antes de dar el salto a los despachos. Fue secretario técnico del Real Betis en la 2010-2011 y maquinó el proyecto de El Ejido que subió en tres temporadas a Segunda B. Ahora desembarca en Almendralejo de la mano del grupo Coinsa con el gran desafío de armar un equipo que deje al Extremadura en Segunda B.

–¿Su mayor reto en la oficina hasta ahora?

–Posiblemente sí. En el Betis había más recursos y, por lo tanto, era más sencillo. En El Ejido ocupé demasiados cargos. Por repercusión, ciudad e historia, este es un reto motivante. Es un reto ambicioso porque partimos de cero, pero con mucha ilusión. Evaluamos las infraestructuras y ahora configuramos un equipo de trabajo.

–¿Se puede remodelar un equipo en diciembre?

–En el fútbol las garantías siempre son relativas. Hay experiencias que dicen que sí y otras que no. Hay que buscar que la situación del futbolista a nivel personal, económica y física sea buena. Factores con los que se puede fomentar una dinámica de optimismo y trabajo positivo.

–¿Está siendo complejo el mercado invernal?

–Sí lo es. Hay poco nicho de mercado y poco tiempo, aunque el reto más complicado viene porque acabamos de aterrizar. Mi experiencia en administración y contabilidad me ayuda a programarme mejor y tener organización que luego traspaso a mis tareas. Es bueno tener una metodología y unos informes de seguimiento de futbolistas, pero ahora vengo a un club donde me gustaría ver un disco duro con esos informes y me encuentro que eso no existe. Eso es un hándicap. Hay una plantilla con calidad, pero muy descompensada en líneas.

–¿Cuántos fichajes más llegarán al Extremadura?

–En un principio se barajaron entre ocho y diez en total, pero sobre todo queríamos que estos primeros cuatro o cinco que ya tenemos estuvieran para el primer partido. Podemos así valorar la reacción del plantel y reflexionar sobre qué más se necesita. Sabemos que algunos fichajes van a generar competitividad en otros puestos y pueden transmitir un estado de optimismo mayor. Todo puede cambiar.

–¿En qué coinciden Ángel Becerra y Juan Sabas?

--En las ganas de triunfar. Sabas buscaba una oportunidad en un club con nombre para asentarse en el fútbol profesional como entrenador. Personalmente me pasa algo parecido. Estuve en el Betis, pero ahora me encuentro con un reto mayor, fuera de mi entorno y con objetivos ambiciosos. Creo que salvar al Extremadura es un reto precioso. Y como esto es cíclico, cuando me vaya quiero que se me recuerden bien.