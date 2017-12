Ángel María Villar: «Si España no va al Mundial será culpa del CSD»

Más de tres meses y medio después de salir de la cárcel de Soto del Real tras el pago de una fianza de 300.000 euros, Ángel María Villar, el inhabilitado presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) compareció en una rueda de prensa para asegurar que él no está detrás de la amenaza de la FIFA de dejar fuera a la selección española del próximo Mundial de Rusia por injerencias del Gobierno español, al que ha responsabilizado directamente de su situación. Reiteró hasta la saciedad que no ha cometido ningún delito que justifique su suspensión tras la Operación Soule y se declaró víctima de quienes quieren cortarle la cabeza para «colocarla en una pared como las de los toros».

«El Consejo Superior de Deportes (CSD) es el que hace incumplir a la RFEF las leyes y normativas de la FIFA y de la UEFA y por tanto será el único responsable de que España pueda quedarse sin acudir al Mundial por sus injerencias en la RFEF», dijo Villar, que comenzó su comparecencia con la lectura de una declaración en la que, tras referirse a la independencia de las federaciones y de sus órganos y a que la adscripción a la FIFA es voluntaria y autorizada por el CSD, ha cargado contra el secretario de Estado para el Deporte. José Ramón Lete pretende, según el dirigente federativo suspendido, que se anulen las elecciones a la asamblea general de la RFEF, «sin que la ley se lo permita, con manifiesta falta de legitimación, utilizando indiscriminadamente el contenido de las escuchas, olvidando que se trata de material probatorio obtenido con diligencias limitativas de derechos fundamentales».

Calificó también como injerencia gubernamental que el CSD pretenda determinar la mayoría necesaria para aprobar una moción de censura, prevista en 2/3 de la asamblea en los estatutos federativos. La orden ministerial que regula las elecciones a las federaciones la fija en mayoría absoluta, pero la Audiencia Nacional la ha anulado en este punto por no respetar la autonomía de la federación, según explicó Villar, quien señaló entre las injerencias más flagrantes y arbitrarias haber sido suspendido cautelarmente «cuando estaba en la cárcel un 25 de julio. El secretario de Estado presidía la comisión directiva del CSD y lo hace sin escucharme . Ni él, ni el TAD ni nadie».

Ya en el turno de preguntas, Villar dirigió sus ataques contra el anterior secretario de Estado, Miguel Cardenal, que denunció ante Anticorrupción. Siguió con el que fuera secretario general de la RFEF, Jorge Pérez, que retiró su candidatura a la presidencia y denunció también ante Anticorrupción los presuntos delitos cometidos. Después su objetivo fue Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. «Siempre me ha querido linchar, me ha acosado y ha presentado seis denuncias con injurias y calumnias, ejerciendo acciones criminales contra mi persona», manifestó el dirigente suspendido, que también tuvo para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien declaró el viernes en Bruselas que España no solo estará en el Mundial sino que lo ganará seguro.

«Me ha sorprendido comprobar que Rajoy sabe de todo, también de fútbol. Dice que España va a ganar el Mundial y si vuelvo a la presidencia de la RFEF voy a ofrecerle que sea auxiliar del seleccionador y va a cobrar más que como presidente del Gobierno», manifestó Villar, que no dejó de referirse a un complot gubernamental contra él.