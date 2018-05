Angelito decide no renovar y se marcha del CP Almendralejo

El técnico Ángel Gutiérrez Angelito no seguirá la próxima temporada en el CP Almendralejo de División de Honor de juveniles. El almendralejense ha decidido no aceptar la oferta de renovación planteada por el club y marcharse tras dos temporadas en la entidad en las que consiguió el ascenso a la élite y una meritoria permanencia en el primer año del club entre los mejores. Angelito cuenta con ofertas de clubs de Tercera División y todo apunta a que probará en la categoría. El entrenador se despedía ayer con un comunicado en el que agradecía a Cisqui y Tirado la confianza depositada en él durante los últimos años y deseando lo mejor en el futuro para el CP Almendralejo. «Espero y deseo todos los éxitos para la escuela que me ha tratado como si llevase toda la vida», dijo el técnico en su despedida. La próxima temporada el Almendralejo compartirá categoría con el Diocesano y también con el recién ascendido Extremadura.