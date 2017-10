Arbeloa y Rincón cargan contra Piqué

Las extensas explicaciones de Gerard Piqué en la concentración de la selección española de fútbol sobre sus sentimientos de lo que está pasando en la relación entre Catalunya y España no han convencido, ni mucho menos, a algunos de los exinternacionales que siempre se han distinguido por su patriotismo. El exlateral Álvaro Arbeloa ha sido uno de los que ha contestado con contundencia al central azulgrana.

Que fácil es faltar el respeto a cualquiera que se te ponga por delante y luego pedirlo para ti.

Quien siembra vientos, recoge tempestades. — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 4 de octubre de 2017

En un tuit realizado el miércoles, sin nombrarle, Arbeloa escribía: "Qué fácil es faltar al respeto a cualquiera que se te ponga por delante y luego pedirlo para ti. Quien siembra vientos recoge tempestades".

La relación entre Arbeloa y Piqué, que coincidieron en la selección, lleva deteriorada muchos años, con frecuente cruce de puyas a través de las redes sociales. En una de ellas, el central catalán calificó al exlateral de "cono-cido", en alusión al mote por el que era conocido el defensa por su poca habilidad con el balón.

Por otra parte, otro exinternacional más vetusto, Hipólito Rincón, atacó con dureza a Piqué en una intervención en la Cadena COPE, por "haber votado" el pasado domingo en un acto que tildó de "ilegal". "No podemos dejar que un señor atente contra el escudo y el país. ¿Cuándo ha defendido a España Piqué? Yo no lo he oído nunca. ¿Cuándo ha salido defendiendo la bandera y el escudo o ha pedido que no piten la bandera de España". Rincón acabó: "Si le prohíben jugar con España, le convierten en un mártir. Esto no es un debate. Cuando vas a la selección, vas a defender a un país y este hombre ha votado contra mi país, ha ido a una votación ilegal".