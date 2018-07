Una arquera de película

Ahora es subcampeona de España en la categoría junior. Pero la historia de Alejandra Novo (Cáceres, 2000) con el tiro con arco se inició con una película, con una de Disney vista con los ojos de una niña de 12 años. Era Brave. «Me gustó mucho y desde ahí lo hablé con mis padres y comencé a entrenar». Desde entonces entrena y compite con el Club Arqueros San Jorge, donde la campeonísima Fátima Agudo ha sido una de sus entrenadoras.

Cuenta ella que el mundo del tiro con arco es muy complejo. «Cada arco es diferente y tienes que aprender de cada uno. Hasta ahora he estado con olímpico y este año me han cambiado a compuesto, y es muy diferente», asegura esta subcampeona de España.

A pesar de ser un mundo más masculino que femenino, en el Club Arqueros San Jorge ha habido este año más chicas que chicos. Los entrenamientos durante la temporada son constantes y el periódico estival apenas dura un mes (agosto). «Entreno tres días a la semana durante dos horas. Una hora y media de técnicas y media de físico, que incluye aeróbico, TRX…», cuenta Alejandra.

Con respecto a las competiciones, varían dependiendo de la categoría. La temporada va desde septiembre hasta julio, cuando se disputa el Campeonato de España. «Cadetes y menores tienen horarios diferentes en las competiciones, junior es todo el día», dice la arquera.

En su club los títulos se cosechan año tras año en los campeonatos de España. Y eso le gusta a Alejandra, que cuenta los éxitos de sus compañeros: «De 200 participantes Pablo Martín, en la categoría cadete y con arco recurvo, llegó a los dieciseisavos. Alejandro Rodríguez, en la misma categoría, alcanzó los octavos. Ana Pedraza, también en cadete, pero con arco compuesto, consiguió un record personal llegando hasta cuartos. Laura Rubio, en la misma categoría y arco que Ana, tiene el récord personal y quedó segunda en la liga de cadetes. Marta Cabrera, en junior, cayó en cuartos con flecha de desempate. Es la campeona de España en sala a 18 metros». Y claro, también está ella, que fue subcampeona de España junior con arco compuesto.

Alejandra es consciente de que esto es un hobbie. Sus próximos proyectos son «seguir entrenando y estudiar, ya que esto no te da para vivir de ello». Lo tiene claro, ”voy a estudiar un grado en psicología en Badajoz, Huelva o Salamanca. Seguiré entrenando. Si me voy a estudiar a Badajoz entrenaré con el club Marwan, en Huelva con el Asirio y si me voy a Salamanca ,con la Flecha».

Es cierto que dejar su club para irse a otra ciudad es algo que le produce un sentimiento de nostalgia. «Me da pena irme a otra ciudad a estudiar y practicar el tiro con arco, pero seguiré manteniendo relación con mis compañeros, es mi pequeña gran familia», asegura.

A pesar de la poca ayudan que reciben, la satisfacción personal lo compensa todo. «Nos financiamos nosotros, excepto alguna subvención que recibimos por parte del ayuntamiento, pero no llega para todo el material. Es muy caro, los arcos rondan los mil euros», explica Alejandra.

En breve se irá del San Jorge, pero volverá. Mientras tanto, Alejandra Novo seguirá cosechando títulos allá donde vaya, aunque no olvidará nunca de donde viene y el club donde empezó, que siempre será su casa.