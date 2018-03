Al asalto del Villamarín

El gran estadio Benito Villamarín de Sevilla acoge el encuentro entre el Real Betis y el Santa Teresa, en la vigésimosegunda jornada de la Liga Iberdrola en un escenario especial, ya que por primera vez este recinto acogerá un partido del equipo femenino verdiblanco. El partido se disputará a las 13.00 horas de hoy, en directo en Gol TV.

Las de Juan Carlos Antúnez llegan al partido con la motivación de lograr una nueva victoria esta temporada tras el parón por selecciones del pasado fin de semana en la competición liguera. Durante estas dos semanas el equipo pacense ha alternado los entrenamientos en El Vivero y en el estadio Nuevo Vivero para preparar el partido.

El Real Betis es uno de los equipos revelación del campeonato, ocupando actualmente la quinta posición con 36 puntos y un balance de 11 victorias, tres empates y siete derrotas. Se espera un gran ambiente en el estadio verdiblanco, en un partido que se podrá presenciar por un simbólico precio de un euro para abonados y cinco para el resto de público, siendo un partido solidario ya que la recaudación irá destinada a la unidad de oncología infantil del Hospital Virgen del Rocío.

En La Quiniela

Además, se trata de una jornada especial también por la inclusión esta jornada de siete partidos de la Liga Iberdrola en el boleto de La Quiniela, homenajeando así al fútbol femenino en la Semana del Día Internacional de la Mujer. El del conjunto extremeño es uno de ellos.

El técnico del Santa Teresa, Juan Carlos Antúnez, resalta que «es un sitio precioso para jugar. A las jugadoras les comentaba cuando entrenamos en el Nuevo Vivero que si algo nos merecemos los que hemos conseguido este proceso del Santa Teresa es jugar en este tipo de campos. Primero fue en nuestra ciudad, como fin de fiesta y la posibilidad de visitar la mejor ciudad deportiva de España y jugar en un estadio de primerísimo nivel».

Con esperanzas

Antúnez reconoce que jugar en el Villamarín, «hace ilusión evidentemente. Saben que es un partido bonito, con un ambiente especial y la ilusión de jugar allí es un plus más. Se nota que las jugadoras aprietan más en las que tienen un puesto que competir que está más abierto». El entrenador pacense asegura también que «vamos allí a ganar, tenemos la necesidad, nos hace falta, queremos sumar tres puntos. No es el partido en el que prevemos uno o ninguno sino que vamos a ganar, respetando mucho al rival pero sin ningún complejo porque es un partido en el que tenemos mucho que ganar y poco que perder. Esto no acaba el domingo porque luego quedan ocho partidos a vida o muerte o a duelo directo».

Por último, del Betis explica que «siempre respeta una idea de juego. Es un equipo muy parecido al nuestro pero que ha sufrido muchos menos cambios. Hicieron un equipo muy potente en Segunda División y mantienen 12 o 13 jugadores del bloque que trabaja con María, es un fútbol muy atractivo que como espectador gusta mucho ver».